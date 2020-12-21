Где живут самые стройные европейцы - исследование

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Сергей Медведев
По мнению многих экспертов, проблема лишнего веса является одной из насущных проблем современного человечества. Малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание, стрессы и прочие факторы приводят к ожирению, что негативным образом отражается на здоровье человека.
Так, европейская статистика свидетельствует, что наиболее стройными гражданами в Европе являются жители Италии, Франции и Нидерландов. В Италии избыточная масса тела или ожирение есть у 45% взрослых жителей, во Франции – у 46%, а в Нидерландах – у 47%.
В данных за 2020 год отмечается, что в той или иной степени от проблем с избыточным весом страдают более половины (52%) европейцев, и этот процент увеличивается — еще в 2008 году таких людей насчитывалось только 50%.
Больше всего толстяков в Румынии — их доля в общем числе граждан составляет 63% — этот показатель вырос уже на 13%. На сегодняшний день это лидирующее число среди всех стран Евросоюза.
Отметим, что в ЕС реализуют целый ряд специальных оздоровительных программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни. В частности, общеевропейский план борьбы с ожирением среди молодежи действует в ЕС уже 6 лет.
Как сообщал портал "Комментарии", если вы не позволяете себе съесть лишний кусочек торта или любимой булочки, а килограммы остаются на месте, то следует еще раз тщательно пересмотреть рацион своего питания. Поскольку даже в полезных и правильных продуктах может быть большое количество калорий, заявила квалифицированный диетолог Алена Коготкова. Специалист на своей странице в социальных сетях опубликовала список продуктов, которые принято считать здоровыми и полезными. Однако есть среди них те, которые совсем не являются низкокалорийными, поэтому порции желательно сократить. Конечно же, это касается только тех людей, которые хотят похудеть.
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