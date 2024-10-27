logo

BTC/USD

67648.24

ETH/USD

2494.25

LTC/USD

70.50

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Генсек ООН снова похвалил Путина за БРИКС
commentss НОВОСТИ Все новости

Генсек ООН снова похвалил Путина за БРИКС

Зеленский завуалированно назвал Гутерриша "функционером" из ООН

сегодня, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил организацию и проведение саммита БРИКС в Казани. Он поделился своими впечатлениями в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Генсек ООН снова похвалил Путина за БРИКС

Антониу Гутерриш (фото из открытых источников)

На вопрос о его мнении по поводу встречи, организованной Кремлем, Гутерриш высказал несколько похвальных слов в адрес российского руководства и президента Владимира Путина.

Генсек ООН отметил, что уверен в способности России через платформу БРИКС способствовать решению мировых проблем.

"Мне представилась возможность посетить Казанский Кремль, это просто невероятная достопримечательность мирового наследия. Я считаю, что все саммиты, объединяющие разные страны, имеют большой вес, поскольку именно благодаря такому единению решаются глобальные проблемы в мире", — отметил Гутерриш. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине объяснили, почему генсек ООН не должен был ехать в Путин. Встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.

В документе отмечается, что может произойти так, что лица, в отношении которых ордер МКС, будут добиваться встречи с официальными лицами ООН, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться подорвать авторитет суда. Соглашение по отношениям между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности суда и его органов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости