Генсек ООН снова похвалил Путина за БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил организацию и проведение саммита БРИКС в Казани. Он поделился своими впечатлениями в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

Антониу Гутерриш (фото из открытых источников)

На вопрос о его мнении по поводу встречи, организованной Кремлем, Гутерриш высказал несколько похвальных слов в адрес российского руководства и президента Владимира Путина.

Генсек ООН отметил, что уверен в способности России через платформу БРИКС способствовать решению мировых проблем.

"Мне представилась возможность посетить Казанский Кремль, это просто невероятная достопримечательность мирового наследия. Я считаю, что все саммиты, объединяющие разные страны, имеют большой вес, поскольку именно благодаря такому единению решаются глобальные проблемы в мире", — отметил Гутерриш. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине объяснили, почему генсек ООН не должен был ехать в Путин. Встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.

В документе отмечается, что может произойти так, что лица, в отношении которых ордер МКС, будут добиваться встречи с официальными лицами ООН, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МКС и попытаться подорвать авторитет суда. Соглашение по отношениям между ООН и МКС требует, что ООН должна воздерживаться от любых действий, которые могут препятствовать деятельности суда и его органов.

