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Главная Новости Мир Европа Глава генштаба Испании ушел в отставку из-за прививки от COVID-19
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Глава генштаба Испании ушел в отставку из-за прививки от COVID-19

Глава генштаба заявил, что хочет сохранить «имидж Вооруженных сил»

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

После скандала с вакцинацией от коронавирусной инфекции в отставку ушел Глава генштаба Испании Мигель Анхель Вильярроя. Его обвинили в получении первой дозы вакцины вне очереди.

Глава генштаба Испании ушел в отставку из-за прививки от COVID-19

вакцинация от COVID-19 / Фото: Mary Altaffer/Pool via REUTERS

Известно, что в Испании массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в конце декабря и первыми прививку должны были получить постояльцы домов престарелых, а также медицинский персонал. Что касалось вакцинации Вооруженных сил страны, то там также были три приоритетные группы и начальник генштаба попадал в последнюю из них. Но, согласно информации, распространенной СМИ, Мигель Анхель Вильярроя получил прививку от коронавируса вне очереди. 

После утечки этой информации случился скандал, поэтому чиновник спустя 24 часа подал в отставку, и министр обороны ее принял. Хотя Глава генштаба утверждает, что следовал установленному протоколу вакцинации и не пользовался своим привилегированным положением.  Но он решил уйти из должности, чтобы сохранить "имидж Вооруженных сил".

После этого инцидента в ведомстве проводят проверку, действительно ли соблюдается протокол вакцинации. 

Напомним, в конце 2020 года власти Испании заявили, что создадут реестр, где будут помещать данные тех жителей страны, которые отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В реестре также будет указана причина их отказа от прививки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно источникам СМИ, народный депутат Михаил Радуцкий сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что договорился с немецкой стороной о поставке вакцины Pfizer уже с марта 2021 года.


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Источник: https://www.elmundo.es/espana/2021/01/23/600c4542fc6c83100f8b468e.html
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