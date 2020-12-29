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Главная Новости Мир Европа В Испании создадут "черный" список тех, кто отказался вакцинироваться против коронавируса
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В Испании создадут "черный" список тех, кто отказался вакцинироваться против коронавируса

Базой Испания планирует поделиться с партнерами

сегодня, 19:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Власти Испании планируют создать реестр, в который будут помещены данные тех жителей страны, кто отказался от вакцинации против COVID-19. Об этом сегодня представителям СМИ заявил глава МОЗ страны господин Сальвадор Илья. 

В Испании создадут "черный" список тех, кто отказался вакцинироваться против коронавируса

В дальнейшем испанские власти планируют поделиться данной информацией со странами-партнерами, но в то же время придерживаясь защиты персональных данных. По словам господина Ильи, в базе будет указываться причина отказа человека от вакцинации.

Известно, что массовая прививочная кампания против коронавируса в стране началась уже в это воскресение. Однако она носит добровольный характер. Подчеркивая данную информацию, испанский политик не преминул уточнить, что вакцинация — единственный способ победить вирус, который вызвал пандемию в мире. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Венгрии создали приложение, которое подтверждает факт вакцинирования от коронавируса. Об этом сообщает электронный портал "Венгерская нация". Через сервис можно узнать, когда и каким образом владелец был диагностирован на наличие инфекции, а также был ли он привит от COVID-19.

Кроме того, порталу стало известно о том, что выявленная в Африке разновидность коронавируса под названием 501.V2, способна сканировать защитные силы организма любого человека и выявлять в иммунитете "бреши", а значит может вести себя более агрессивно, чем коронавирус, который вызвал пандемию в этом году. Такое заявление сделал для СМИ гендиректор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей. По ее словам, 501.V2, атакуя организм человека, "изучает"  ответ иммунитета и выискивает наиболее уязвимые места.



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Источник: https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/illa-confirma-que-se-citara-a-la-gente-para-vacunarse-y-se-hara-un-registro-de-las-personas-que-lo-rechacen_202012285fe9d9c2bc50ef000101275c.html
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