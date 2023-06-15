Глава МИД Венгрии похвалил Россию и раскритиковал ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Петербургский экономический форум, где встретился с российскими политиками и бизнесменами. Венгерский политик в соцсетях выразил благодарность России за помощь в поставке вакцин Sputnik V. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Сийярто.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Глава МИД Венгрии указал, что война и санкции делают невозможным экономическое сотрудничество между странами. Однако, по мнению Петера Сийярто, не следует забывать период до войны и указал, что Россия помогла Венгрии с вакцинацией от COVID-19. Поэтому Сийярто выразил благодарность российскому министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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"Министр Михаил Мурашко сыграл ключевую роль в обеспечении того, чтобы Венгрия смогла провести скорейшую кампанию вакцинации в Европейском Союзе, ведь, чтобы компенсировать задержку Еврокомиссии, нам удалось обеспечить сотни тысяч венгров вакцинами Sputnik V" , — выражает благодарность РФ и критику в сторону ЕС министр иностранных дел Венгрии.

В конце сообщения Петер Сийярто выразил надежду, что в будущем Венгрия будет сотрудничать с Россией.

" Искренне надеемся, что придет время, когда мы сможем сотрудничать, нормально, на основе взаимоуважения, ради взаимовыгоды", — написал Петер Сийярто.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты решили не продавать оружие Венгрии. В военный пакет входили 24 системы HIMARS, боеприпасы и другое оборудование.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия блокирует деньги для Украины, но выдает гранты для другой страны Европы.