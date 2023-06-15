Глава МИД Венгрии похвалил Россию и раскритиковал ЕС

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Slava Kot
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Петербургский экономический форум, где встретился с российскими политиками и бизнесменами. Венгерский политик в соцсетях выразил благодарность России за помощь в поставке вакцин Sputnik V. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников
Глава МИД Венгрии указал, что война и санкции делают невозможным экономическое сотрудничество между странами. Однако, по мнению Петера Сийярто, не следует забывать период до войны и указал, что Россия помогла Венгрии с вакцинацией от COVID-19. Поэтому
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В конце сообщения Петер Сийярто выразил надежду, что в будущем Венгрия будет сотрудничать с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты решили не продавать оружие Венгрии. В военный пакет входили 24 системы HIMARS, боеприпасы и другое оборудование.
Также "Комментарии" писали, что Венгрия блокирует деньги для Украины, но выдает гранты для другой страны Европы.
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