Главная европейская дипломатка попала в конфуз из-за фото: что произошло

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Берлине провела встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и главой комитета Бундестага по иностранным делам Армином Лашетом. Однако во время публичного отчета о визите с ней сыграла злую шутку внешний вид немецких политиков, которые оказались слишком похожими.

Кая Каллас (фото из открытых источников)

В своем сообщении в социальных сетях Каллас перепутала чиновников. Соответствующая публикация появилась в Instagram политике.

Накануне Кая Каллас выложила содержимое с подписью: "Приятно было встретиться с федеральным министром обороны @boris-pistorius (Борисом Писториусом, — ред.)". В то же время, на опубликованном фото она общалась именно с Армином Лашетом, а не с Борисом Писториусом.

Впоследствии ошибочное сообщение было удалено. Однако к тому моменту он уже успел разойтись социальными сетями.

Позже в профиле Каллас появилась другая публикация, в которой оба германских политика были упомянуты корректно.

Как отмечает издание Der Spiegel, между Борисом Писториусом и Армином Лашетом действительно заметно внешнее сходство. Именно она неоднократно становилась причиной курьезного недоразумения и регулярно превращается в повод для шуток и мемов в социальных сетях.

Также сообщается, что сам Лашет ранее признавался: его сходство с министром обороны уже вводило в заблуждение даже сотрудников службы безопасности Минобороны Германии. Политик живет в Берлине на той же улице, что и Писториус, и каждое утро добирается до Бундестага электросамокатом. Однажды в министерство позвонили из полиции и попросили передать Борису Писториусу, что ему не следует самостоятельно передвигаться по городу на самокате без сопровождения охраны.