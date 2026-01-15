Гловна європейська дипломатка потрапила в конфуз через фото: що сталося

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у Берліні провела зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та головою комітету Бундестагу із закордонних справ Арміном Лашетом. Однак під час публічного звіту про візит з нею зіграв злий жарт зовнішній вигляд німецьких політиків, які виявилися надто схожими.

Кая Каллас (фото з відкритих джерел)

У своєму дописі в соціальних мережах Каллас переплутала посадовців. Відповідна публікація з’явилася в Instagram політикині.

Напередодні Кая Каллас виклала сторіс із підписом: "Приємно було зустрітися з федеральним міністром оборони @boris-pistorius (Борисом Пісторіусом, — ред.)". Водночас на опублікованому фото вона спілкувалася саме з Арміном Лашетом, а не з Борисом Пісторіусом.

Згодом помилковий допис було видалено. Проте на той момент він уже встиг розійтися соціальними мережами.

Пізніше в профілі Каллас з’явилася інша публікація, у якій обидва німецькі політики були згадані коректно.

Як зазначає видання Der Spiegel, між Борисом Пісторіусом та Арміном Лашетом і справді є помітна зовнішня схожість. Саме вона неодноразово ставала причиною курйозних непорозумінь і регулярно перетворюється на привід для жартів та мемів у соціальних мережах.

Також повідомляється, що сам Лашет раніше зізнавався: його подібність до міністра оборони вже вводила в оману навіть співробітників служби безпеки Міноборони Німеччини. Політик мешкає в Берліні на тій самій вулиці, що й Пісторіус, і щоранку добирається до Бундестагу електросамокатом. Одного разу до міністерства зателефонували з поліції та попросили передати Борису Пісторіусу, що йому не слід самостійно пересуватися містом на самокаті без супроводу охорони.