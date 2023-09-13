Главнокомандующий чешской армией заявил, что Запад должен быть готов к долгой войне в Украине

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Лиля Воробьева
Западные партеры должны быть готовы к тому, что война в Украине будет долгой, а Россия будет еще более враждебной даже несмотря на поражение. Такое заявление сделал главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегка, пишет Reuters.
Карел Ржегка (фото из открытых источников)
Он рассказал, что некоторые западные чиновники переживают, что контрнаступление ВСУ идет медленно. Но, по его словам, он понимает важность медленных боевых действий.
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"Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", — заявил он.
Он отметил, что украинское контрнаступление началось в июне. В настоящее время ВСУ захватили лишь около дюжины небольших сел, но в последние недели украинские бойцы и пробили линию обороны России.
"В общей картине я думаю, что пока ни у одной из сторон нет способности достичь своих конечных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", — заявил Ржегка.
Он сказал, что Чехия передала Украине многие боеприпасы, а еще страна пытается увеличить размер этой помощи.
"Поверьте мне, мы просматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть некоторые, в том числе тяжелое оборудование", — подчеркнул Ржегка.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему РФ больше не боится санкций . Ситуация в 2023 году для России уже выглядит не так обреченно, как в 2022 году. Стране-агрессору удалось преодолеть давление санкций и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет рейтинговое издание The New York Times. Журналисты в своей статье ссылаются на неназванных чиновников.
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