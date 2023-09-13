Главнокомандующий чешской армией заявил, что Запад должен быть готов к долгой войне в Украине

Он рассказал, что некоторые западные чиновники переживают, что контрнаступление ВСУ идет медленно. Но, по его словам, он понимает важность медленных боевых действий.

Западные партеры должны быть готовы к тому, что война в Украине будет долгой, а Россия будет еще более враждебной даже несмотря на поражение. Такое заявление сделал главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегка, пишет Reuters.

"Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", — заявил он.

Он отметил, что украинское контрнаступление началось в июне. В настоящее время ВСУ захватили лишь около дюжины небольших сел, но в последние недели украинские бойцы и пробили линию обороны России.

"В общей картине я думаю, что пока ни у одной из сторон нет способности достичь своих конечных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", — заявил Ржегка.

Он сказал, что Чехия передала Украине многие боеприпасы, а еще страна пытается увеличить размер этой помощи.

"Поверьте мне, мы просматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть некоторые, в том числе тяжелое оборудование", — подчеркнул Ржегка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему РФ больше не боится санкций . Ситуация в 2023 году для России уже выглядит не так обреченно, как в 2022 году. Стране-агрессору удалось преодолеть давление санкций и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет рейтинговое издание The New York Times. Журналисты в своей статье ссылаются на неназванных чиновников.