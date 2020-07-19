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Главный конкурент Лукашенко на выборах собрала в Минске почти 10 тысяч человек

Кандидат Светлана Тихановская собрала на митинге в центре Минска электорат всех оппозиционных сил Беларуси

сегодня, 20:11
Автор:

Екатерина Белоброва
Главный конкурент Лукашенко на выборах собрала в Минске почти 10 тысяч человек

Сегодня в Минске на площади Дружбы народов прошел митинг в поддержку Светланы Тихановской, кандидата на президентских выборах, которая создает главную конкуренцию действующему лидеру Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщает канал в Телеграм TUT.by.

По данным правозащитного центра "Весна", по состоянию на 18:00 на встречу пришли 7,5 тысячи человек.

Вместе с Тихановськой на митинг пришли Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыко, которого ЦИК к выборам не допустила, а также Вероника Цепкало - жена другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало.

"Лучше сейчас сделать все возможное, чем под попсу Славянского базара провожать нашу последнюю надежду на свободу", - указала Колесникова во время своей речи на трибуне.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минске и других городах Беларуси проходят многочисленные протестные митинги, где люди поддерживают независимых кандидатов, но их жестко разгоняют силовики.


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