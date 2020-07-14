Главный конкурент Лукашенко не допущен до выборов президента Беларуси

Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центрального избирательного комитета республики Беларусь. По его итогу Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты страны, сообщает "TUT.by".

В то же время Александра Лукашенко, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Светлану Тихановскую единогласным решением внесли в список кандидатов в президенты.

Как сообщает источник, глава ЦИК предложила не регистрировать Бабариков кандидатом в президенты Беларуси, и члены комиссии единогласно поддержали такое решение. Основная причина недопуска - несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его предвыборной кампании.

Ранее Виктора Бабарико обвинили в подделке подписей на выдвижение в кандидаты. Политик сдал в комиссию 367 тысяч подписей, большая часть которых после проверки оказалась поддельной.

Как ранее писали "Комментарии", рейтинг Лукашенко в Беларуси резко упал. В интернет-сегменте уже появился мэм о Саше-трех-процентах, как бы намекая на реальное число избирателей, готовых поддержать нынешнего президента.



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