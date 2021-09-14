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Главная Новости Мир Европа Голова свиньи и тело акулы: в Италии поймали необычного "зверя" (ФОТО)
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Голова свиньи и тело акулы: в Италии поймали необычного "зверя" (ФОТО)

Морда рыбы больше напоминала очевидцам свиную нежели акулью

сегодня, 19:57
Автор:

Денис Подставной

В Италии поймали необычную акулу. Об этом сообщает издание Mirror. 

Голова свиньи и тело акулы: в Италии поймали необычного "зверя" (ФОТО)

Акула. Фото: Pexels.

Животное было обнаружено военно-морскими офицерами в водах города Портоферрайо, что расположен на итальянском острове Эльба. Вытащив животное из воды оказалось, что оно выглядит необычно. Морда рыбы больше напоминала очевидцам свиную нежели акулью. 

Однако, в итоге животное было идентифицировано, как трехгранная акула. Отметим, что их действительно называют, акулами-свиньями. 

Для справки: трёхгранные акулы или акулы-свиньи обитают в восточной части Атлантического океана на глубине от 40 до 720 метров. Максимальный размер особи составляет 150 сантиметров. Данные животные не представляют опасности для человека. 

Голова свиньи и тело акулы: в Италии поймали необычного ”зверя” (ФОТО) - фото 2

Фото: Mirror/@isoladelbaapp/Newsflash.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США рыбаки поймали необычную рыбу и были шокированы её особенностью. Данный экземпляр был пойман в американском штате Северная Каролина. Отмечается, что рыбаки, которым удалось поймать животное, были шокированы её видом. Уже впоследствии они узнали, что за "зверя" поймали. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что австралийские рыбаки смогли поймать крупную рыбу. Уловом оказался тунец, масса которого в несколько раз превышает массу средней рыбы своего вида. Тунца продали ритейлеру морепродуктов. Как правило, такого вида рыб покупают весом от 40 до 50 килограмм, а более крупные уловы отправляют в Японию. Рабы побила рекорд в Новом Южном Уэльсе, до этого он принадлежал рыбе весом 148 килограмм. Породнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/sailors-creeped-out-after-finding-24943440
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