Греческий стилист сделал прививку от COVID-19 и умер на следующий день: что известно

В Греции умер 40-летний мужчина после прививки от коронавируса AstraZeneca. Умершим оказался модный стилист Насос Катрис об этом сообщает издание ProtoThema.

Стилист сделал прививку и через день умер. Фото из открытых источников

Как стало известно, за день до смерти мужчина сделал себе прививку от Covid-19 - AstraZeneca. Как утверждают знакомые умершего, в первый день после прививки он чувствовал себя хорошо. Однако, спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь и его родители и друзья начали беспокоиться. Бездыханное тело мужчины обнаружила его близкая подруга модельер Афина Ватикану.

Медики, которые прибыли на вызов, сделали предположение, что смерть Насоса могла наступить в результате побочных эффектов от препарата, однако, точную причину смерти смогут установить только после вскрытия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из Бирменгенского университета в Британии провели исследование, в результате которого определили, что COVID-19 может вызывать риск развития синдрома Гийена-Барре и других аутоиммунных заболеваний. Во время своего исследования специалисты обследовали больных, как с легкой формой течения коронавируса, так и тяжелой. Более подробно об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что в австралийском штате Виктория был обнаружен новый штамм коронавируса-Delta. Власти штата утверждают что данный тип этого заболевания является более заразным, чем "индийский" штамм. Также власти заявляют, что существует риск заражения им и в соседнем штате. На данный момент медики обследуют людей, которые общались с зараженными. Более подробно читайте в нашей статье

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