Греция назвала дату открытия для туристов

Туризм в Греции возродится во второй половине 2021 года. Туристические фирмы будут конкурировать между собой за ограниченное количество туристов. Об этом сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

Пляж Санторини, Греция

В ходе переговоров между министром туризма Греции Гарри Теохарисом и президентом Греческой туристической конфедерации Яннисом Ретсосом было сделано заявление, что туризм в Греции выжил, несмотря на пандемию. Как сообщил Ретсос, Греция доказала, что может успешно противостоять вирусу, но следующий год будет особенно трудным. Отмечено, что в 2021 году страна введет новые стандарты поездок

"Мы надеемся, что вторая половина следующего года вернет к нормальной жизни греческий туризм", — заявил Теохарис.

Напомним, недавно стало известно, что иностранцы в Италии массово скупают по низким ценам разорившиеся отели. Ранее Италия была единственной страной в Европе, где из более чем миллиона гостиничных номеров, крупные сети составляли лишь 5%.

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