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Греция назвала дату открытия для туристов

Туристические фирмы будут конкурировать между собой за ограниченное количество туристов

сегодня, 10:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Туризм в Греции возродится во второй половине 2021 года. Туристические фирмы будут конкурировать между собой за ограниченное количество туристов. Об этом сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис.

Греция назвала дату открытия для туристов

Пляж Санторини, Греция

В ходе переговоров между министром туризма Греции Гарри Теохарисом и президентом Греческой туристической конфедерации Яннисом Ретсосом было сделано заявление, что туризм в Греции выжил, несмотря на пандемию. Как сообщил Ретсос, Греция доказала, что может успешно противостоять вирусу, но следующий год будет особенно трудным. Отмечено, что в 2021 году страна введет новые стандарты поездок 

"Мы надеемся, что вторая половина следующего года вернет к нормальной жизни греческий туризм", — заявил Теохарис.

Напомним, недавно стало известно, что иностранцы в Италии массово скупают по низким ценам разорившиеся отели. Ранее Италия была единственной страной в Европе, где из более чем миллиона гостиничных номеров, крупные сети составляли лишь 5%. 

Ранее "Комментарии" узнали, какие ограничения на горнолыжный отдых ввели страны Европы, и куда поехать кататься на лыжах.


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