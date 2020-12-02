За копейки: иностранцы в Италии массово скупают разорившиеся отели

В Италии популярные "семейные отели", которые разорились во время пандемии, массово скупаются иностранцами по низким ценам. Ранее Италия была единственной страной в Европе, где из более чем миллиона гостиничных номеров, крупные сети составляли лишь 5%.

"В Италии сейчас очень много продается отелей из-за того, что этот рынок в глубоком кризисе. Продают по очень низким ценам — примерно €100-150'000 за номер. Раньше цена за номер доходила до €500'000. Сейчас покупают за треть цены, и стоимость продолжает падать", — сообщила Financial Times специалист International Investment Ирина Вужик.

Как сообщает издание, предприятия в основном скупаются либо большими инвестиционными фондами, либо отдельными европейскими сетями.

Напомним, недавно Франция сообщила, что утроит количество рейсов крупнейшей авиакомпании AirFrance. Сегодня, 2 декабря, также стало известно, Австрия откроет горнолыжные курорты с 24 декабря.

Ранее "Комментарии" делали обзор на карантинные ограничения в странах Европы, которые могут помешать туристам полноценно отдохнуть на зимних каникулах.





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