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Главная Новости Мир Европа Греция построила 40-километровую стену на границе: чего опасаются в стране
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Греция построила 40-километровую стену на границе: чего опасаются в стране

Представители греческого правительства уже осмотрели возведенную стену на границе

сегодня, 18:50
Автор:

Козлова Альбіна

Греция построила 40-километровую стену на границе: чего опасаются в стране

Греция построила стену на границе с Турцией, фото Euronews

В Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, потому что опасаются потока нелегалов и беженцев из Афганистана в страны Евросоюза. Об этом сообщают в CNN.

Через свой опыт с наплывом мигрантов в 2010-х годах правительство Греции заняло жесткую позицию в отношении пропуска нелегалов из Турции и стран Ближнего Востока.

"Афганский кризис создает новые факты в геополитической сфере и одновременно создает возможности для потоков мигрантов. Как страна, мы не можем оставаться пассивными к возможным последствиям. Наши границы будут оставаться безопасными и незыблемыми. Мы не позволим неконтролируемых и непостоянных движений и не позволим никаких попыток их нарушить", — подчеркнул министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис.

Представители правительства уже осмотрели сводную стену на границе. Миграция набрала новые обороты еще до событий в Афганистане, потому, что Турция начала пропускать через свою границу мигрантов с Ближнего Востока в Европу. На проблемном участке границы Греции с Турцией теперь возвели стену, которая должна задерживать мигрантов.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает страны Европейского Союза помочь беженцам из Афганистана, ведь мир может ожидать новый миграционный кризис, если талибы начнут репрессии в стране.

Через вывод войск США из Афганистана руководители европейских стран опасаются, что оттуда в Европу начнут массово прибывать беженцы.

Портал "Комментарии" писал, что Греция планирует построить плавучий забор на море, который должен препятствовать нелегалам попасть в страну с побережья Турции.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/08/21/europe/greece-turkey-border-wall-completed-scli-intl/index.html
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Обсуждения

сегодня

сегодня, 18:07

построили ,есть у людей ум а не сопли,пусть бегут в страны своей религии и менталитета,да и там они все разосрут.

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