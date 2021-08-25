Греция построила 40-километровую стену на границе: чего опасаются в стране

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Козлова Альбіна
Греция построила стену на границе с Турцией, фото Euronews
В Греции возвели 40-километровую стену на границе с Турцией, потому что опасаются потока нелегалов и беженцев из Афганистана в страны Евросоюза. Об этом сообщают в CNN.
Через свой опыт с наплывом мигрантов в 2010-х годах правительство Греции заняло жесткую позицию в отношении пропуска нелегалов из Турции и стран Ближнего Востока.
Представители правительства уже осмотрели сводную стену на границе. Миграция набрала новые обороты еще до событий в Афганистане, потому, что Турция начала пропускать через свою границу мигрантов с Ближнего Востока в Европу. На проблемном участке границы Греции с Турцией теперь возвели стену, которая должна задерживать мигрантов.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает страны Европейского Союза помочь беженцам из Афганистана, ведь мир может ожидать новый миграционный кризис, если талибы начнут репрессии в стране.Через вывод войск США из Афганистана руководители европейских стран опасаются, что оттуда в Европу начнут массово прибывать беженцы.
Портал "Комментарии" писал, что Греция планирует построить плавучий забор на море, который должен препятствовать нелегалам попасть в страну с побережья Турции.
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сегодня, 18:07
построили ,есть у людей ум а не сопли,пусть бегут в страны своей религии и менталитета,да и там они все разосрут.