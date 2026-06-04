Греция выразила Украине второй демарш: что произошло

Греция официально подтвердила, что подала Украине уже второй дипломатический демарш из-за украинского морского беспилотника, который был обнаружен в водах Ионического моря. Инцидент вызвал беспокойство в Афинах, где полагают, что подобные случаи могут создавать риски безопасности судоходства и стабильности в регионе.

Глава МИД Греции Лана Зохиу. Фото из открытых источников

Как сообщает греческое издание Ekathimerini, представитель Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу подтвердила, что Афины направили устный и письменный демарши Украине после анализа ситуации Генеральным штабом Вооруженных сил страны.

Вопрос также поднимался на международном уровне. Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетитис проинформировал об инциденте главу европейской дипломатии Каю Каллас, министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи глав МИД стран ЕС на Кипре.

В Греции заявляют, что до сих пор не получили официального ответа от Киева по поводу обстоятельств появления безэкипажного катера вблизи острова Лефкада. Афины выразили четыре основных беспокойства: перенос военных операций в Средиземное море; угроза морскому судоходству, людям и окружающей среде; призвали Украину воздержаться от подобных действий; признали право Украины на самооборону, однако заявила, что подобные действия не могут быть оправданием.

"Греция поддерживает прекращение боевых действий. И, как сказал министр иностранных дел, война не заканчивается ее расширением", – добавила Лана Зохиу.

Инцидент произошел 7 мая, когда рыбаки обнаружили безэкипажный катер в водах вблизи Лефкады. После расследования его идентифицировали как морской дрон Magura V5. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не располагают информацией о происхождении аппарата и готовы сотрудничать с греческой стороной в рамках официального расследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Греция требует очень больших извинений от Украины.