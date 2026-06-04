Греція висловила Україні другий демарш: що сталося

Греція офіційно підтвердила, що подала Україні вже другий дипломатичний демарш через український морський безпілотник, який був виявлений у водах Іонічного моря. Інцидент викликав занепокоєння в Афінах, де вважають, що подібні випадки можуть створювати ризики для безпеки судноплавства та стабільності в регіоні.

Очільниця МЗС Греції Лана Зохіу. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє грецьке видання Ekathimerini, речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу підтвердила, що Афіни направили усний та письмовий демарші Україні після аналізу ситуації Генеральним штабом Збройних сил країни.

Питання також порушувалося на міжнародному рівні. Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс поінформував про інцидент очільницю європейської дипломатії Каю Каллас, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час зустрічі глав МЗС країн ЄС на Кіпрі.

У Греції заявляють, що досі не отримали офіційної відповіді від Києва щодо обставин появи безекіпажного катера поблизу острова Лефкада. Афіни висловили чотири основні занепокоєння: перенесення військових операцій у Середземне море; загроза морському судноплавство, людям та довкіллю; закликали Україну утриматися від подібних дій; визнали право України на самооборону, однак заявила, що такі дії не можуть бути виправданням.

"Греція підтримує припинення бойових дій. І, як сказав міністр закордонних справ, війна не закінчується її розширенням", — додала Лана Зохіу.

Інцидент стався 7 травня, коли рибалки виявили безекіпажний катер у водах поблизу Лефкади. Після розслідування його ідентифікували як морський дрон Magura V5. У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що не мають інформації про походження апарата та готові співпрацювати з грецькою стороною в межах офіційного розслідування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Греція вимагає дуже великих вибачень від України.