Грузины добились своего: правящая партия отзывает закон об "иноагентах"

Правящая партия "Грузинская мечта" и движение "Сила народа" согласились отозвать скандальный законопроект об "иностранных агентах", который был принят в первом чтении и привел к протестам грузинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Протесты в Грузии. Фото из открытых источников

Принятый в первом чтении законопроект об "иноагентах" вызвал недовольство среди грузин. Новый закон подобен русскому. По словам европейских чиновников и грузинских оппозиционеров, такой законопроект отверг бы стремление Грузии попасть в Евросоюз. Как следствие 3 Грузии 7 и 8 марта прошли массовые протесты, а власти с помощью служб порядка разгоняли митингующих водометами и слезоточивым газом.

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После двух дней протестов грузинский народ все же победил и скандальный законопроект был отозван.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. "Машина лжи" смогла подать законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ошибочный ярлык "российского закона", — заявили в руководящей партии.

"Грузинская мечта" также в заявлении сообщает, что поддерживает продвижение Грузии в ЕС, а также призывает грузинский народ тратить энергию не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.

"После того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране", — заявили представители "Грузинская мечта" и движение "Сила народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась официальная реакция Украины на протесты в Грузии.

Также "Комментарии" писали, что президент Грузии назвала большую ошибку Запада.