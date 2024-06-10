Грузия примет участие в конференции по восстановлению Украины, но есть один нюанс

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, который недавно назвал Украину "обвалившейся страной", примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении грузинского правительства.

Ираклий Кобахидзе. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Кобахидзе отправился в Берлин вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

Конференция будет сосредоточена на четырех тематических сферах: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; вступление в Европейский Союз и связанные с этим реформы.

Между Грузией и Украиной в последнее время царят напряженные отношения.

Недавно Министерство иностранных дел Украины осудило очередное недружественное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских.

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