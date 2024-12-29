Инаугурация Кавелашвили: Первые шаги нового президента Грузии и реакция Зурабишвили

В Грузии прошла инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, но его назначение стало поводом для политических споров и протестов. Действующая президент Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и назвала процесс "пародией", заявив, что борьба за легитимность страны продолжается. "Комментарии" ссылаясь на "Эхо Кавказа" собрали все, что известно о событиях в Грузии сегодня.

Саломе Зурабишвили и Михаил Кавелашвили

В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. В торжественной церемонии, прошедшей в здании парламента, новый президент принял присягу на верность Конституции, обещая защищать независимость и территориальную целостность страны. Однако его избрание, осуществленное с помощью Избирательной коллегии, в состав которой входят депутаты партии "Грузинская мечта" и представители местных органов власти, не было признано действующим президентом Саломе Зурабишвили, а также значительной частью международного сообщества.

Присутствовали на церемонии также члены правительства и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, попавший под финансовые санкции США. Важной особенностью мероприятия стало отсутствие приглашенных дипломатов из-за ограниченного количества мест в зале заседаний.

После принесения присяги Михаил Кавелашвили обратился к собравшимся, подтвердив свое обязательство заботиться о благосостоянии граждан и укреплении страны. Церемония длилась около получаса, однако она стала лишь началом разворачивающейся в Грузии политической борьбы.

Реакция Саломе Зурабишвили на инаугурацию нового президента Грузии

Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что не признает легитимность нового президента и назвала его инаугурацию "пародией". В своем выступлении она подчеркнула, что останется с народом и унесет с собой "легитимность, знамя и доверие". Зурабишвили также призвала к внеочередным парламентским выборам, отметив важность создания условий для новых выборов уже в ближайшее время.

"Я буду работать над созданием условий для выборов вместе со всеми, кто включен в это дело, чтобы очень скоро, через несколько дней, мы могли составить документ вместе с запросом на выборы. Это не лозунг о необходимости проведения новых выборов, это не риторическое заявление, это реальное требование… Выборы пройдут – другого пути нет, и это единственное решение во всех подобных кризисах, и мы должны быть готовы к этим выборам, и не только выставив подробный документ – должны быть готовы партии, новые силы, возникшие в результате этого протеста".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.



