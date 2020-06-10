Испанцы будут носить маски и после карантина

Правительство Испании приняло решение оставить обязательное ношение защитных масок даже после снятия карантинных ограничений. В публичных местах испанцы обязаны появляться исключительно в масках и после отмены чрезвычайного положения, которое действует в стране. С таким заявлением выступила министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро.

Чиновница отметила, что считать себя в относительной безопасности можно только после получения вакцины от коронавируса.

"Пока нет вакцины или лечения, вирус остается угрозой. Мы не можем думать, что опасность миновала", - сказала Монтеро.

Это не единственный представитель правительства, который занимает такую позицию. В частности, глава испанского Минздрава Сальвадор Илла отметил, что людям "придется учиться жить с вирусом".

Чрезвычайное положение в Испании намерены отменить с 22 июня. Тем не менее, обязательное ношение маски останется в ситуациях, когда невозможно соблюдать физическую дистанцию 1,5 м, например, в общественном транспорте. Маски необходимо будет носить как на улице, так и в общественных зданиях. За несоблюдение масочного режима нарушителям придется выложить 100 евро штрафа.

Как сообщал портал "Комментарии", в ВОЗ появились новые подтверждения эффективности медицинских масок для предупреждения заражения коронавирусом. ПО результатам последних исследований, маски обязательны для ношения там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

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