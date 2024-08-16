Испания не знает, использует ли Украина ее оружие на Курщине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес не владеет информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области РФ.

В Испании не против использования ее оружия на территории РФ. Фото из открытых источников

При этом Маргарита Роблес отметила, что Киев самостоятельно определяет, как использовать переданное оружие.

На вопрос, знает ли министр обороны об использовании испанского оружия украинскими военными на Курщине, она отметила, что не располагает такой информацией.

"Это война, поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым в любой момент", — заявила Маргарита Роблес.

Министр обороны отметила, что оружие, предоставленное Испанией Украине, является оружием для обороны.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину этим оборонным оборудованием, которое очень важно. У Украины всегда будет поддержка Испании, как и других стран НАТО", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман поддержала решение Германии разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. По ее словам, это хорошая новость для Украины, которая усилит ее безопасность и станет очередным шагом к остановке агрессии РФ. Штрак-Циммерман объяснила, что решение Шольца позволить Украине бить по России соответствует международному праву, ведь таким образом украинские силы смогут атаковать те объекты на территории РФ, с которых наносятся разрушительные удары по городам Украины. Штрак-Циммерман отреагировала на угрозы Путина и объяснила, что к словам российского диктатора следует относиться серьезно, однако его нужно остановить.

