Испания объявила о масштабной распродаже жилья

Испанский банк Cajamar и риелтерское агентство Haya Real Estate объявили о масштабной распродаже недвижимости. В акции участвуют более 3 тыс жилых объектов со льготной ценой в 60 процентов от общей стоимости. Известно, что распродажа продлится до конца года.

Купить жилье по выгодной цене можно в Валенсии, Анталусии, и в Мурсии. Тут предлагают приобрести виллы, дома и квартиры, в том числе и на берегу моря. Так, виллы люкс-класса можно купить до 183 тысяч евро, трехкомнатную квартиру – за 56,5 тысяч евро, квартиры с террасами достигнут в стоимости более 146 тысяч евро.

Известно, что данная распродажа недвижимости не является первой – в ноябре подобное совместное мероприятие провели испанский банковский конгломерат Bankia и АН Haya Real Estate. Тогда они выставили на торги 4,5 тысячи квартир и домов, а также ряд нежилых помещений.

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