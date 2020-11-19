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Испания объявила о масштабной распродаже жилья

Цены жилых объектов в городах Италии на сайте агентств недвижимости варьируются до 6 млн евро, так что стоимость житья до двух сотен тысяч евро - считай, задаром

сегодня, 18:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

Испанский банк Cajamar и риелтерское агентство Haya Real Estate объявили о масштабной распродаже недвижимости. В акции участвуют более 3 тыс жилых объектов со льготной ценой в 60 процентов от общей стоимости. Известно, что распродажа продлится до конца года.

Испания объявила о масштабной распродаже жилья

Купить жилье по выгодной цене можно в Валенсии, Анталусии, и в Мурсии. Тут предлагают приобрести виллы, дома и квартиры, в том числе и на берегу моря.  Так, виллы люкс-класса можно купить до 183 тысяч евро, трехкомнатную квартиру – за 56,5 тысяч евро, квартиры с террасами достигнут в стоимости более 146 тысяч евро. 

Известно, что данная распродажа недвижимости не является первой – в ноябре подобное совместное мероприятие провели испанский банковский конгломерат Bankia и АН Haya Real Estate. Тогда они выставили на торги 4,5 тысячи квартир и домов, а также ряд нежилых помещений.

Ранее "Комментарии" писали о том, как найти выгодное жилье во время путешествия. Мы рассказали, какие приложения обеспечат вам хорошую квартиру, хостел или комнату за границей.




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Источник: https://www.idealista.it/es/
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