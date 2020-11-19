Испания объявила о масштабной распродаже жилья

Язык
Coinspot 19.11.2020
BTC/USD
17951.58
ETH/USD
475.12
LTC/USD
80.73
НБУ 19.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.79
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Испанский банк Cajamar и риелтерское агентство Haya Real Estate объявили о масштабной распродаже недвижимости. В акции участвуют более 3 тыс жилых объектов со льготной ценой в 60 процентов от общей стоимости. Известно, что распродажа продлится до конца года.
Купить жилье по выгодной цене можно в Валенсии, Анталусии, и в Мурсии. Тут предлагают приобрести виллы, дома и квартиры, в том числе и на берегу моря. Так, виллы люкс-класса можно купить до 183 тысяч евро, трехкомнатную квартиру – за 56,5 тысяч евро, квартиры с террасами достигнут в стоимости более 146 тысяч евро.
Известно, что данная распродажа недвижимости не является первой – в ноябре подобное совместное мероприятие провели испанский банковский конгломерат Bankia и АН Haya Real Estate. Тогда они выставили на торги 4,5 тысячи квартир и домов, а также ряд нежилых помещений.
Ранее "Комментарии" писали о том, как найти выгодное жилье во время путешествия. Мы рассказали, какие приложения обеспечат вам хорошую квартиру, хостел или комнату за границей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости