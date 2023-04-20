Испания страдает от гибридных "суперкроликов": огромный ущерб

В Испании селективно выведенные кролики уничтожают урожаи зерновых, что чревато разорением фермеров. Ущерб оценивается более чем в 800 млн евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Spanish News Today.

Кролики в Испании уничтожают урожай Фото из открытых источников

Кроме лесных пожаров и засух, сельское хозяйство в Испании страдает от неожиданного врага – кроликов, выведенных селективным путем. Прожорливые звери наносят ущерб более чем в 1400 муниципалитетах Испании. Это тревожная ситуация, которая ведет много ферм на грань разорения, объясняют в Министерстве сельского хозяйства и добавляют, что в настоящее время гибридные кролики уничтожили один миллион гектаров земли с убытками, которые оценивают более чем в 800 миллионов евро.

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Хотя местные дикие кролики были постоянными врагами фермеров, но они ничто по сравнению с гибридными видами, специально скрещивающимися для большего плодородия и быстрого роста. Известно, что эти гибриды размножаются гораздо быстрее и у помета имеют 12-14 крольчат. Отмечено, что селективные кролики могут даже лазать по деревьям, что было неслыханно несколько лет назад. Гибридные кролики не прихотливы в еде и с удовольствием едят оливковые, миндальные, зерновые и виноградные культуры с угрожающей скоростью.

Фермеры утверждают, что вина лежит на обычных гражданах, выпускавших селективно выведенных кроликов в природные условия. В Министерстве сельского хозяйства Испании отметили, что была создана оперативная группа, которая работает над методами для предотвращения ущерба, который наносят кролики. Среди предложенных методов ограждения, ультразвуковые отпугиватели и репелленты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша, кроме зерна, хочет запретить еще ряд продуктов из Украины. Венгрия уже приняла решение запретить импорт 25 продуктов из Украины.

Также "Комментарии" писали об одной европейской стране отказалась запрещать импорт украинского зерна.