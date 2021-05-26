Итальянская художница подала в суд на Ватикан - в чем причина (видео)

Итальянская художница подала в суд на Ватикан. Женщина обвиняет Святой престол в незаконном использовании одной из ее работ. Об этом сообщает ТСН на телеканале "1 + 1".

Художница из Италии подала в суд на Ватикан - почему. Фото: ex-piry.com

Дело в том, что еще в 2019 году художница разместила плакат с изображением Христа на стене одного из римских мостов. Рисунок несет интересный замысел. На плакате — Иисус с большим сердцем. Внутри сердца написано "просто используй его".

Интересно, что на рисунке есть подпись самого автора. Такие же картинки с другими духовными лидерами являются частью проекта художницы.

Спустя некоторое время этот образ Ватикан начал выпускать на марках, которые продают туристам в качестве сувениров. Соответственно это возмутило художницу, поскольку ее никто не спрашивал, можно ли использовать это изображение. Поэтому женщина решила подать в суд и разобраться в деле.

Художница наняла адвокатов, которые предложили Святому престолу уладить конфликт. Однако Ватикан так и не предоставил какого-либо ответа.

Напомним, что картину популярного андеграундного художника из Британии под псевдонимом Бэнкси продали на аукционе за 2,07 миллиона долларов. На полотне изображены три обезьян. Они абсолютно идентичны между собой. На каждом из животных висит табличка с надписью: "Смейся сейчас, но однажды править будем мы". Название картины такое же. Картина была написана еще 19 лет назад — в 2002 году. Размер полотна 76 на 102 сантиметра. Взглянуть на картину можно здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что крупнейшая в мире картина на холсте была продана на дубайском аукционе почти за 228 млн дирхамов (62 млн долл.). Детали читайте в нашем материале.

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