Из-за штамма «Омикрон» в ЕС и США отменили некоторые авиарейсы: что известно

Пандемия коронавируса в мире продолжается, фото из открытых источников

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса, который назвали "Омикрон", Европейский союз пока отложил авиарейсы из стран Африки. Речь идет о туристах и гражданах Южно-Африканской Республики и других стран, поскольку в них обнаружили мутацию вируса, что может быть опаснее "Дельты". Об этом сообщает Польское радио.



На днях было проведено специальное заседание Всемирной организации здравоохранения, на котором ученые обсудили появление мутаций. Новый штамм коронавируса "Омикрон" может привести к более сложным последствиям, чем те вирусы, которые циркулировали до этого. Однако учёные еще не могут спрогнозировать развитие событий в мире. Впрочем, они считают, что этот штамм может быть более агрессивным. Ожидается, что штамм будет распространяться.

По данным Польского радио, Европейская комиссия вынесла предложение о временно отмене авиарейсов из Южно-Африканской Республики. Страны Европы согласились с предложением. В США уже тоже упразднили рейсы из стран юга Африки.

В Европе туристов, приехавших из Африки до отмены рейсов, проверят тестами на наличие коронавируса. Вирус уже обнаружили в Израиле и Бельгии, Ботсване, Гонконге. По данным Еврокомиссии, штамм может быстро распространиться по странам Европы.

Как сообщал портал "Комментарии", экспертная консультативная группа ВОЗ 26 ноября 2021 г. проанализировала ситуацию по появлению новой мутации. Вариант вызывает у них беспокойство, поскольку он значительно заразнее других. Напомним, что штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529 обнаружили у больных жителей Африки еще 24 ноября 2021 года. В этих странах перед обнаружением штамма фиксировали три волны эпидемии коронавируса.









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