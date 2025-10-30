Изменят ли Нидерланды свое отношение к Украине: о чем говорят результаты выборов

Центристская партия D66 ("Демократы 66") получает значительные успехи на выборах в Нидерландах, что, вероятно, даст ей преимущество в формировании правительства, тем временем партия ультраправого лидера Герта Вилдерса потеряла поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Выборы в Нидерландах. Фото: из открытых источников

По результатам подсчета 90% голосов по состоянию на утро четверга, 30 октября, D66 и "Партия свободы" (PVV) Вилдерса, как ожидается, получат по 26 мест в нижней палате парламента, которая в целом насчитывает 150 мест.

Для Вилдерса это стало серьезной неудачей по сравнению с рекордным результатом его партии на выборах в 2023 году, тогда как D66 почти утроила количество своих мест.

Экзитполы и предварительные результаты указывали на незначительную победу прогрессивной партии D66, Вилдерс занимал второе место. Однако подсчет голосов в конце концов показал несколько лучший результат для Вилдерса.

Такие результаты, однако, вряд ли изменят состав следующей правительственной коалиции. Все основные партии отвергли возможность сотрудничества с Вилдерсом после того, как он развалил последнюю коалицию, возглавляемую его "Партией свободы".

В среду, 29 октября, Вилдерс выразил разочарование тем, что его партия потеряла места, и признал, что, вероятно, не войдет в состав следующего правительства. Но он пообещал продолжать борьбу в оппозиции.

Йеттен считает, что Европа должна победить российского диктатора Владимира Путина, и Нидерланды должны поддержать Украину "независимо от обстоятельств".

"Безусловно – и в этой новой палате есть очень широкое большинство, которое поддержит украинцев несмотря ни на что, потому что мы должны победить Путина", — ответил он на вопрос Euractiv о поддержке Украины.

Отметим, в Нидерландах в среду, 29 октября, состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

