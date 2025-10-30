Чи змінять Нідерланди своє ставлення до України: про що говорять результати виборів

Центристська партія D66 ("Демократи 66") отримує значні успіхи на виборах у Нідерландах, що, ймовірно, дасть їй перевагу у формуванні уряду, тим часом партія ультраправого лідера Герта Вілдерса втратила підтримку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Reuters.

Вибори у Нідерландах. Фото: з відкритих джерел

За результатами підрахунку 90% голосів станом на ранок четверга, 30 жовтня, D66 та "Партія свободи" (PVV) Вілдерса, як очікується, отримають по 26 місць у нижній палаті парламенту, яка загалом налічує 150 місць.

Для Вілдерса це стало серйозною невдачею порівняно з рекордним результатом його партії на виборах у 2023 році, тоді як D66 майже потроїв кількість своїх місць.

Екзитполи та попередні результати вказували на незначну перемогу прогресивної партії D66, Вілдерс посідав друге місце. Проте підрахунок голосів зрештою показав дещо найкращий результат для Вілдерса.

Такі результати, однак, навряд чи змінять склад наступної урядової коаліції. Усі основні партії відкинули можливість співпраці з Вілдерсом після того, як він розвалив останню коаліцію, яку очолює його Партія свободи.

У середу, 29 жовтня, Вілдерс висловив розчарування тим, що його партія втратила місця і визнав, що, ймовірно, не увійде до наступного уряду. Але він пообіцяв продовжувати боротьбу в опозиції.

Йєттен вважає, що Європа має перемогти російського диктатора Володимира Путіна, і Нідерланди мають підтримати Україну "незалежно від обставин".

"Безумовно – і в цій новій палаті є дуже широка більшість, яка підтримає українців, незважаючи ні на що, тому що ми маємо перемогти Путіна", — відповів він на запитання Euractiv про підтримку України.

Зазначимо, що у Нідерландах у середу, 29 жовтня, відбулося голосування на дострокових парламентських виборах. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Херта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи щодо протидії міграції.

