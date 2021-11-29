Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО)

На Канарских островах продолжается извержение вулкана. Об этом пишет издание УНИАН.

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, у вулкана Кубре-Вьеха на испанском острове Пальма открылось несколько вулканических жерл. Они выбрасывают раскалённую лаву и могут привести к новым разрушительным последствиям.

По дынным СМИ, вулканическая лава, которая выходит из нового жерла имеет очень текучую консистенцию и её потоки продвигаются со скоростью шесть метров в минуту.

Фото: Reuters

Отмечается, что на прошлой неделе один из потоков вулканической породы разрушил местное кладбище. Всего за более, чем два месяца извержения Кубре-Вьеха специалисты выявили более десятка различных лавовых рек.

Несмотря на непрекращающуюся активность вулкана на острове в эти выходные были возобновлены авиаперевозки.

Для справки: за десять недель извержения потоки лавы уничтожили уже более двух с половиной тысяч зданий.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощное землетрясение магнитудой более семи баллов по шкале Рихтера всколыхнуло Перу. Его эпицентр находился в северной части страны неподалёку от города Барранка. Очаг подземных толчков располагался на глубине около ста метров.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA обнаружили целое поле чёрных дыр в космосе. Они находятся в шаровом скоплении. Астрономы надеялись найти "среднюю" черную дыру, однако после того как они изучили данное скопление с помощью мощного телескопа Hubble, поняли, что звезды вращаются не вокруг одной черной дыры.

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