logo

BTC/USD

57021.55

ETH/USD

4317.56

LTC/USD

199.54

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО)

Потоки лавы из новых жерл достигают скорости шесть метров в минуту

сегодня, 14:35
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

На Канарских островах продолжается извержение вулкана. Об этом пишет издание УНИАН. 

Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО)

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, у вулкана Кубре-Вьеха на испанском острове Пальма открылось несколько вулканических жерл. Они выбрасывают раскалённую лаву и могут привести к новым разрушительным последствиям. 

По дынным СМИ, вулканическая лава, которая выходит из нового жерла имеет очень текучую консистенцию и её потоки продвигаются со скоростью шесть метров в минуту. 

Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Отмечается, что на прошлой неделе один из потоков вулканической породы разрушил местное кладбище. Всего за более, чем два месяца извержения Кубре-Вьеха специалисты выявили более десятка различных лавовых рек. 

Несмотря на непрекращающуюся активность вулкана на острове в эти выходные были возобновлены авиаперевозки. 

Для справки: за десять недель извержения потоки лавы уничтожили уже более двух с половиной тысяч зданий. 

Извержение вулкана на Канарах продолжается: открылись новые жерла (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощное землетрясение магнитудой более семи баллов по шкале Рихтера всколыхнуло Перу. Его эпицентр находился в северной части страны неподалёку от города Барранка. Очаг подземных толчков располагался на глубине около ста метров. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые NASA обнаружили целое поле чёрных дыр в космосе. Они находятся в шаровом скоплении.  Астрономы надеялись найти "среднюю" черную дыру, однако после того как они изучили данное скопление с помощью мощного телескопа  Hubble, поняли, что звезды вращаются не вокруг одной черной дыры.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/u-vulkana-na-kanarah-otkrylis-novye-zherla-lava-ugrozhaet-domam-i-dorogam-foto-sinoptik-11624788.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!