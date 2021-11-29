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Мощное землетрясение всколыхнуло Перу: есть пострадавшие (ФОТО)

Эпицентр землетрясения находился неподалёку от города Барранка

сегодня, 11:45
Автор:

Денис Подставной
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В Перу произошло сильное землетрясение. Об этом пишет издание УНИАН. 

Мощное землетрясение всколыхнуло Перу: есть пострадавшие (ФОТО)

Землетрясение. Фото: Pixabay

Как стало известно, вчера, 28 ноября, северную часть Перу всколыхнуло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала семи с половиной баллов по шкале Рихтера. 

Согласно данным специалистов, эпицентр землетрясения находился неподалёку от города Барранка. Его очаг залегал на глубине примерно 112 километров. 

В результате землетрясения произошло частичное обрушение старинной церкви. Несколько граждан получили ранения легкой степени тяжести. 

Мощное землетрясение всколыхнуло Перу: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Несколько автодорог оказались заблокированными из-за падающих камней. Местные жители в панике выбегали из своих домов. 

В материале отмечается, что хотя землетрясение было мощным, обычно большая глубина его очага снижает вероятность жертв и разрушений. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На них можно увидеть разрушения, которые принесло землетрясение. 

Мощное землетрясение всколыхнуло Перу: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за мокрого снега и морозов в Великобритании десятки тысяч человек остались без электроэнергии. В стране прошел шторм "Арвен", принесший резкое похолодание. Обнаружено более тысячи повреждений линий электропередач. Кроме того, в некоторых регионах  температура снизилась до -10 градусов и на автодорогах образовался гололед. Некоторые маршруты железнодорожного транспорта были отменены. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде заметили редкое природное явлениеВместо ровного слоя льда поверхность озера Манитоба оказалась покрыта ледяными шарами. По словам специалистов, для того, чтобы образовался такой феномен, нужно несколько условий. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/peru-vskolyhnulo-moshchnoe-zemletryasenie-est-razrusheniya-i-postradavshie-fotoreportazh-sinoptik-11624482.html
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