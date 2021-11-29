Мощное землетрясение всколыхнуло Перу: есть пострадавшие (ФОТО)

В Перу произошло сильное землетрясение. Об этом пишет издание УНИАН.

Землетрясение. Фото: Pixabay

Как стало известно, вчера, 28 ноября, северную часть Перу всколыхнуло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала семи с половиной баллов по шкале Рихтера.

Согласно данным специалистов, эпицентр землетрясения находился неподалёку от города Барранка. Его очаг залегал на глубине примерно 112 километров.

В результате землетрясения произошло частичное обрушение старинной церкви. Несколько граждан получили ранения легкой степени тяжести.





Фото: Reuters

Несколько автодорог оказались заблокированными из-за падающих камней. Местные жители в панике выбегали из своих домов.

В материале отмечается, что хотя землетрясение было мощным, обычно большая глубина его очага снижает вероятность жертв и разрушений.

В Сети появляются фотографии с места событий. На них можно увидеть разрушения, которые принесло землетрясение.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за мокрого снега и морозов в Великобритании десятки тысяч человек остались без электроэнергии. В стране прошел шторм "Арвен", принесший резкое похолодание. Обнаружено более тысячи повреждений линий электропередач. Кроме того, в некоторых регионах температура снизилась до -10 градусов и на автодорогах образовался гололед. Некоторые маршруты железнодорожного транспорта были отменены.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде заметили редкое природное явление. Вместо ровного слоя льда поверхность озера Манитоба оказалась покрыта ледяными шарами. По словам специалистов, для того, чтобы образовался такой феномен, нужно несколько условий.

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