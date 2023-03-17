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Известна страна в которой регистрируют российские компании, чтобы обходить санкции

Россияне пытаются избежать санкций, потому регистрируют компании в других странах и покупают там гражданство.

сегодня, 11:45
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения, российские олигархи во избежание санкций пытаются зарегистрировать свои компании в другой стране. В Боснии и Герцеговине за последний год было зарегистрировано более 30 компаний, связанных с россиянами. Кроме того, они пытаются купить боснийское гражданство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на N1.

Известна страна в которой регистрируют российские компании, чтобы обходить санкции

Россияне пытаются обойти санкции. Фото из откровенных источников

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, российские олигархи пытаются найти способы во избежание санкций. Одним из вариантов обхода получения гражданства в другой стране и регистрация там своей компании.


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Большинство из этих компаний зарегистрированы по трем адресам и с помощью частной компании.

"Бизнес Кемаля Муратовича процветает после российского вторжения в Украину. Это частное лицо годами предлагает иностранцам основать компании в Боснии и Герцеговине и за определенную цену получить гражданство Боснии и Герцоговины. По адресу своей компании-посредника в Сараево он зарегистрировал за последний год по меньшей мере 1 принадлежащих россиянам", — сообщает N 1.

Близкий к Путину российский олигарх Игорь Чеснок является одним из нескольких десятков граждан РФ, воспользовавшихся услугами Муратовича. На телевидении в РФ Чеснок изображали как куратора крупнейших газовых компаний России. Из-за его должности в компании "Ямал СПГ" Украина предлагает другим странам ввести санкции против Чеснока с объяснением, что доходы от газа помогают России финансировать войну.

"Если эта регистрация связана с деятельностью "Ямала" и "Новатека", то она, безусловно, связана с попыткой обойти санкции или с какими-то политическими и международными отношениями", — считает выехавший из РФ российский активист Михаил Маглов.

В настоящее время в Боснии и Герцеговине 70 компаний, принадлежащих гражданам России. За последние 12 месяцев было основано или куплено около 30 компаний. Часть российских компаний не может открыть банковские счета, ведь банки БиГ опасаются международных санкций. Однако некоторые преодолели эту проблему, купив уже имеющиеся фирмы с открытыми счетами утверждают N 1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль объяснил, почему не может поставлять оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что эта страна может увеличить производство боеприпасов для Украины.



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Источник: https://n1info.ba/svijet/saradnik-putinovog-oligarha-otvorio-firmu-u-sarajevu-ukrajina-mu-trazi-sankcije/
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