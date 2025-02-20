Известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы (ФОТО)

Журнал The Economist опубликовал февральский выпуск с обложкой, на которой изображены российский диктатор Владимир Путин и сидящие за большим столом президент США Дональд Трамп. Это издание характеризует как "худший кошмар для Европы".

Для Европы последняя неделя была тяжелой (фото из открытых источников)

Как отмечают авторы, прошедшая неделя была темнейшей в Европе со времен падения "железного занавеса".

Украина попадает в зависимость, Россия возвращается к нормальности, а при президентстве Дональда Трампа Америка уже не может быть надежным партнером для Европы в условиях военных конфликтов. Последствия безопасности европейских стран являются серьезными, однако еще не осознаны их лидерами и народами. Старому континенту нужны новые подходы к применению жесткой силы во времена беспредела, иначе он рискует стать жертвой нового глобального беспорядка", – говорится в статье.

Также The Economist подчеркивает, что Европе необходимо переосмыслить способы получения и удержания власти. Журналисты считают, что европейские страны должны быть готовы противостоять как врагам, так и друзьям, в том числе Соединенным Штатам, которые останутся важным игроком даже после Трампа.

"Вместо того чтобы отступать, европейцы должны объективно оценить угрозы. Россия является мощной военной машиной с большим ядерным арсеналом, но ее экономика – это среднего масштаба система, испытывающая трудности. Европе также нужно сделать объективную оценку своих сильных сторон: хотя она имеет медленный экономический рост, все еще остается торговым и экономическим гигантом со значительными резервами талантов и знаний. Эти ресурсы следует использовать для стимулирования роста, перевооружения и укрепления своих позиций", – отмечает журнал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что администрация президента США выразила недовольство риторикой украинской власти относительно Вашингтона. В Белом доме призывают Киев ценить поддержку, оказываемую США.

Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения по инвестициям в полезные ископаемые. Об этом заявили в Белом Доме. В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о готовности США инвестировать значительные средства в добычу полезных ископаемых в Украине. По его словам, предложенное соглашение содержало выгодные условия и дополнительные гарантии безопасности для украинской стороны.

