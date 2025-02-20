Известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Журнал The Economist опубликовал февральский выпуск с обложкой, на которой изображены российский диктатор Владимир Путин и сидящие за большим столом президент США Дональд Трамп. Это издание характеризует как "худший кошмар для Европы".
Для Европы последняя неделя была тяжелой (фото из открытых источников)
Как отмечают авторы, прошедшая неделя была темнейшей в Европе со времен падения "железного занавеса".
Также The Economist подчеркивает, что Европе необходимо переосмыслить способы получения и удержания власти. Журналисты считают, что европейские страны должны быть готовы противостоять как врагам, так и друзьям, в том числе Соединенным Штатам, которые останутся важным игроком даже после Трампа.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что администрация президента США выразила недовольство риторикой украинской власти относительно Вашингтона. В Белом доме призывают Киев ценить поддержку, оказываемую США.
Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения по инвестициям в полезные ископаемые. Об этом заявили в Белом Доме. В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о готовности США инвестировать значительные средства в добычу полезных ископаемых в Украине. По его словам, предложенное соглашение содержало выгодные условия и дополнительные гарантии безопасности для украинской стороны.
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