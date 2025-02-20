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Известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы (ФОТО)

Журналисты пишут, что прошедшая неделя была самой мрачной в Европе со времен падения «железного занавеса»

20 февраля 2025, 23:59
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Лиля Воробьева

Журнал The Economist опубликовал февральский выпуск с обложкой, на которой изображены российский диктатор Владимир Путин и сидящие за большим столом президент США Дональд Трамп. Это издание характеризует как "худший кошмар для Европы".

Известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы (ФОТО)

Для Европы последняя неделя была тяжелой (фото из открытых источников)

Как отмечают авторы, прошедшая неделя была темнейшей в Европе со времен падения "железного занавеса".

Украина попадает в зависимость, Россия возвращается к нормальности, а при президентстве Дональда Трампа Америка уже не может быть надежным партнером для Европы в условиях военных конфликтов. Последствия безопасности европейских стран являются серьезными, однако еще не осознаны их лидерами и народами. Старому континенту нужны новые подходы к применению жесткой силы во времена беспредела, иначе он рискует стать жертвой нового глобального беспорядка", – говорится в статье.

Также The Economist подчеркивает, что Европе необходимо переосмыслить способы получения и удержания власти. Журналисты считают, что европейские страны должны быть готовы противостоять как врагам, так и друзьям, в том числе Соединенным Штатам, которые останутся важным игроком даже после Трампа.

Известный в мире журнал показал обложку с худшим кошмаром Европы (ФОТО) - фото 2

"Вместо того чтобы отступать, европейцы должны объективно оценить угрозы. Россия является мощной военной машиной с большим ядерным арсеналом, но ее экономика – это среднего масштаба система, испытывающая трудности. Европе также нужно сделать объективную оценку своих сильных сторон: хотя она имеет медленный экономический рост, все еще остается торговым и экономическим гигантом со значительными резервами талантов и знаний. Эти ресурсы следует использовать для стимулирования роста, перевооружения и укрепления своих позиций", – отмечает журнал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что администрация президента США выразила недовольство риторикой украинской власти относительно Вашингтона. В Белом доме призывают Киев ценить поддержку, оказываемую США.

Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения по инвестициям в полезные ископаемые. Об этом заявили в Белом Доме. В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о готовности США инвестировать значительные средства в добычу полезных ископаемых в Украине. По его словам, предложенное соглашение содержало выгодные условия и дополнительные гарантии безопасности для украинской стороны.



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Источник: https://www.economist.com/leaders/2025/02/20/how-europe-must-respond-as-trump-and-putin-smash-the-post-war-order?6hztIAiRj5Onkt47mRqtGRX6d2kw1e2ouIYpuLvlFaPT9sILMOXAFqlxchJxqeEVxzErgfDljTEWdS2uKSZtRGiB1dsXT8YmD8HgR8ztrYIOdfPA7EGWJbGe&irclickid=TaZz8TUMwxy
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