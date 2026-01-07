logo

К Европе наконец-то пришло понимание: какие шаги готовятся по Украине
НОВОСТИ

К Европе наконец-то пришло понимание: какие шаги готовятся по Украине

В ЦПД акцентируют, что Украина имеет решающее значение для безопасности Европы

7 января 2026, 07:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина сегодня является главным гарантом стабильности Европы, ведь ее армия имеет реальный опыт современной войны. Об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

К Европе наконец-то пришло понимание: какие шаги готовятся по Украине

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Андрей Коваленко отметил, последние мировые события делают европейскую военную автономию особенно актуальной.

"Идея, о которой говорили еще при первом сроке Дональда Трампа, долгое время не реализовывалась из-за слабости европейских политических элит, но сейчас ее значение растет", — отметил он.

Аналитик отметил, Украина сейчас становится главным гарантом стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет армию, которая разбирается в современной войне.

"Европа имеет экономику и деньги, но крайне опоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой
вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?)", — отмечает эксперт.

По его убеждению, люди в Европе к этому не готовы, ведь ее политические элиты воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США.

"Именно поэтому Китай, используя Россию, заинтересован в расколе и сегментации Европы. Раскол ЕС – интерес многих, в то же время сохранение единства Европы и США, включение Украины в состав ЕС – это именно то, что способно предотвратить это", — уверен аналитик.

Коваленко акцентировал, что сильная и сплоченная Европа гарантирует, что проблемы Китая на континенте не станут реальностью. В случае ослабления ЕС, США все равно придется самостоятельно реагировать на угрозы.

По его словам, правильные решения Европы по Украине способны обеспечить стабильность даже в периоды турбулентности.

Читайте также на портале "Комментарии" — впереди самые "сложные шаги": британский премьер сделал заявление о достижении мира в Украине.




