К Европе наконец-то пришло понимание: какие шаги готовятся по Украине

Украина сегодня является главным гарантом стабильности Европы, ведь ее армия имеет реальный опыт современной войны. Об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Андрей Коваленко отметил, последние мировые события делают европейскую военную автономию особенно актуальной.
Аналитик отметил, Украина сейчас становится главным гарантом стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет армию, которая разбирается в современной войне.
По его убеждению, люди в Европе к этому не готовы, ведь ее политические элиты воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США.
Коваленко акцентировал, что сильная и сплоченная Европа гарантирует, что проблемы Китая на континенте не станут реальностью. В случае ослабления ЕС, США все равно придется самостоятельно реагировать на угрозы.
По его словам, правильные решения Европы по Украине способны обеспечить стабильность даже в периоды турбулентности.
