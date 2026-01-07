До Європи нарешті прийшло розуміння: які кроки готуються щодо України

Україна сьогодні є головним гарантом стабільності Європи, адже її армія має реальний досвід сучасної війни. Про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

Андрій Коваленко зазначив, що останні світові події роблять європейську військову автономію особливо актуальною.

"Ідея, про яку говорили ще за першого терміну Дональда Трампа, довгий час не реалізовувалась через слабкість європейських політичних еліт, але зараз її значення зростає", — зазначив він.

Аналітик зазначив, що Україна зараз стає головним гарантом стабільності Європи в майбутньому, оскільки тільки Україна має армію, яка розуміється на сучасній війні.

"Європа має економіку і гроші, але вкрай запізнилася з мілітаризацією. Також сучасний світ ставить перед суспільствами ключове питання безпеки: чи готові громадяни ставити власне життя заради країни (чи готові вони вмирати заради країни?)" ", — зазначає експерт.

На його переконання, люди в Європі до цього не готові, адже її політичні еліти виховувалися не зважаючи на загрози безпеці, оскільки безпеку гарантували США.

"Саме тому Китай, використовуючи Росію, зацікавлений у розколі та сегментації Європи. Розкол ЄС – інтерес багатьох, водночас збереження єдності Європи та США, включення України до складу ЄС – це саме те, що здатне запобігти цьому", — упевнений аналітик.

Коваленко наголосив, що сильна та згуртована Європа гарантує, що проблеми Китаю на континенті не стануть реальністю. У разі ослаблення ЄС США все одно доведеться самостійно реагувати на погрози.

За його словами, правильні рішення Європи щодо України здатні забезпечити стабільність навіть у періоди турбулентності.

