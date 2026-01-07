До Європи нарешті прийшло розуміння: які кроки готуються щодо України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна сьогодні є головним гарантом стабільності Європи, адже її армія має реальний досвід сучасної війни. Про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрія Коваленка у Telegram.
Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел
Андрій Коваленко зазначив, що останні світові події роблять європейську військову автономію особливо актуальною.
Аналітик зазначив, що Україна зараз стає головним гарантом стабільності Європи в майбутньому, оскільки тільки Україна має армію, яка розуміється на сучасній війні.
На його переконання, люди в Європі до цього не готові, адже її політичні еліти виховувалися не зважаючи на загрози безпеці, оскільки безпеку гарантували США.
Коваленко наголосив, що сильна та згуртована Європа гарантує, що проблеми Китаю на континенті не стануть реальністю. У разі ослаблення ЄС США все одно доведеться самостійно реагувати на погрози.
За його словами, правильні рішення Європи щодо України здатні забезпечити стабільність навіть у періоди турбулентності.
Читайте також на порталі "Коментарі" — попереду "найскладніші кроки": британський прем'єр зробив заяву про досягнення миру в Україні.