Как европейцы воспринимают Украину: союзник, партнер, конкурент или враг

Большинство европейцев воспринимают Украину, прежде всего, как важного партнера или союзника, с которым необходимо стратегическое сотрудничество. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), отражающего, как меняется отношение к Украине на фоне войны и геополитического напряжения в Европе.

Как европейцы воспринимают Украину. Фото из открытых источников

Опрос ECFR показывает, что в большинстве европейских стран Украина не ассоциируется с риском или угрозой. Она все чаще воспринимается как необходимый элемент европейской безопасности и политической стабильности. Самым распространенным ответом среди респондентов стало определение Украины как "необходимого партнера, с которым нужно стратегическое сотрудничество". В большинстве стран такой вариант избрали более 30% опрошенных.

Еще более позитивное восприятие зафиксировано в части государств, где Украину прямо называют союзником и страной, разделяющей общие ценности и интересы. Самые высокие показатели такого отношения продемонстрировали: Швеция – 52%; Великобритания – 46% и Дания – 45%.

Также значительная часть граждан в Нидерландах, Португалии и Эстонии рассматривает Украину как союзника, а не просто партнера.

Как европейцы воспринимают Украину Опрос ECFR

В то же время в некоторых странах ЕС отношение более сдержанное или противоречивое. В Польше, Венгрии и Болгарии зафиксированы более высокие показатели тех, кто воспринимает Украину как конкурента или даже противника. Однако даже в этих государствах такие ответы остаются меньшинством. Например, в Польше 14% считают Украину конкурентом, а 9% – противником, в Венгрии 5% – конкурент, 25% – противник, а в Болгарии 7% – конкурент, 19% – противник.

Исследователи также отмечают, что именно в этих странах больше всего респондентов затрудняются ответить или не имеют сложившейся позиции в отношении Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба рассказал, почему Владимир Путин не будет проводить переговоры с Европой о войне в Украине.