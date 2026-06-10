Як європейці сприймають Україну: союзник, партнер, конкурент або ворог

Більшість європейців сприймають Україну насамперед як важливого партнера або союзника, з яким необхідна стратегічна співпраця. Про це свідчать результати останнього дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), яке відображає, як змінюється ставлення до України на тлі війни та геополітичної напруги в Європі.

Як європейці сприймають Україну. Фото з відкритих джерел

Опитування ECFR показує, що у більшості країн Європи Україна не асоціюється з ризиком чи загрозою. Натомість вона дедалі частіше сприймається як необхідний елемент європейської безпеки та політичної стабільності. Найпоширенішою відповіддю серед респондентів стало визначення України як "необхідного партнера, з яким потрібна стратегічна співпраця". У більшості країн такий варіант обрали понад 30% опитаних.

Ще більш позитивне сприйняття зафіксоване у частині держав, де Україну прямо називають союзником та країною, що поділяє спільні цінності та інтереси. Найвищі показники такого ставлення продемонстрували: Швеція — 52%; Велика Британія — 46% та Данія — 45%.

Також значна частка громадян у Нідерландах, Португалії та Естонії розглядає Україну саме як союзника, а не просто партнера.

Як європейці сприймають Україну. Опитування ECFR

Водночас у деяких країнах ЄС ставлення більш стримане або суперечливе. У Польщі, Угорщині та Болгарії зафіксовано вищі показники тих, хто сприймає Україну як конкурента або навіть супротивника. Однак, навіть у цих державах такі відповіді залишаються меншістю. Наприклад, у Польщі 14% вважають Україну конкурентам, а 9% — супротивником, в Угорщині 5% — конкурент, 25% — супротивник, а в Болгарії 7% — конкурент, 19% — супротивник.

Дослідники також зазначають, що саме в цих країнах найбільше респондентів вагаються з відповіддю або не мають сформованої позиції щодо України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дмитро Кулеба розповів, чому Володимир Путін не буде проводити перемовини з Європою про війну в Україні.