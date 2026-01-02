Как называют девочек в Европе: карта раскрыла самые популярные имена

В Европе сохраняется устойчивый интерес к традиционным женским именам, однако в каждой стране сформировались свои фавориты. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная аналитическим проектом GeoData & Rankings на основе данных портала Fatherly, которая показывает самые популярные имена новорожденных девочек в европейских государствах.

Дети. Фото: из открытых источников

Абсолютным лидером на карте стала София — именно это имя чаще всего выбирают родители сразу в нескольких странах Восточной и Южной Европы. В России, а также ряде соседних государств, София уверенно удерживает первое место, оставаясь одним из самых универсальных и распространенных вариантов.

В Центральной Европе популярность приобрели такие имена, как Анна, Мария и Эмилия. Например, в Германии и Австрии лидирует Эмилия, а в Польше — Зофия, местный вариант имени София. Во Франции на первом месте оказалось имя Жад, тогда как в Италии и на Балканах чаще всего новорожденных девочек называют Софией и Марией.

Скандинавские страны также демонстрируют собственные предпочтения: в Норвегии и Швеции популярны имена Нора и Астрид, а в Финляндии лидирует Оливия. В Великобритании и Ирландии наибольшее распространение получило имя Оливия и Эмили.

Отдельно выделяется Турция, где самым популярным женским именем остается Зейнеп, отражающее национальные и культурные традиции страны.

Эксперты отмечают, что карта наглядно демонстрирует, как исторические, религиозные и культурные особенности влияют на выбор имен, несмотря на глобализацию и моду на уникальность.

