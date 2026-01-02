Як називають дівчаток у Європі: карта розкрила найпопулярніші імена

У Європі зберігається стійкий інтерес до традиційних жіночих імен, однак у кожній країні сформувалися свої фаворити. Про це свідчить інфографіка, опублікована аналітичним проектом GeoData & Rankings на основі даних порталу Fatherly, що показує найпопулярніші імена новонароджених дівчат у європейських державах.

Діти. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером на карті стала Софія — саме це ім'я найчастіше обирають батьки одразу у кількох країнах Східної та Південної Європи. У Росії, а також ряді сусідніх держав, Софія впевнено утримує перше місце, залишаючись одним із найуніверсальніших і найпоширеніших варіантів.

У Центральній Європі популярність набули таких імен, як Ганна, Марія та Емілія. Наприклад, у Німеччині та Австрії лідирує Емілія, а в Польщі – Зофія, місцевий варіант імені Софія. У Франції на першому місці опинилося ім'я Жад, тоді як в Італії та на Балканах найчастіше новонароджених дівчаток називають Софією та Марією.

Скандинавські країни також демонструють власні переваги: у Норвегії та Швеції популярні імена Нора та Астрід, а у Фінляндії лідирує Олівія. У Великобританії та Ірландії найбільшого поширення набуло ім'я Олівія та Емілі.

Окремо виділяється Туреччина, де найпопулярнішим жіночим ім'ям залишається Зейнеп, що відбиває національні та культурні традиції країни.

Експерти зазначають, що карта наочно демонструє, як історичні, релігійні та культурні особливості впливають на вибір імен, незважаючи на глобалізацію та моду на унікальність.

