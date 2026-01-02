logo_ukra

BTC/USD

90263

ETH/USD

3127.46

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Як називають дівчаток у Європі: карта розкрила найпопулярніші імена
commentss НОВИНИ Всі новини

Як називають дівчаток у Європі: карта розкрила найпопулярніші імена

Від Софії до Анни: інфографіка показала, які жіночі імена лідирують у різних країнах континенту

2 січня 2026, 16:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Європі зберігається стійкий інтерес до традиційних жіночих імен, однак у кожній країні сформувалися свої фаворити. Про це свідчить інфографіка, опублікована аналітичним проектом GeoData & Rankings на основі даних порталу Fatherly, що показує найпопулярніші імена новонароджених дівчат у європейських державах.

Як називають дівчаток у Європі: карта розкрила найпопулярніші імена

Діти. Фото: з відкритих джерел

Абсолютним лідером на карті стала Софія — саме це ім'я найчастіше обирають батьки одразу у кількох країнах Східної та Південної Європи. У Росії, а також ряді сусідніх держав, Софія впевнено утримує перше місце, залишаючись одним із найуніверсальніших і найпоширеніших варіантів.

У Центральній Європі популярність набули таких імен, як Ганна, Марія та Емілія. Наприклад, у Німеччині та Австрії лідирує Емілія, а в Польщі – Зофія, місцевий варіант імені Софія. У Франції на першому місці опинилося ім'я Жад, тоді як в Італії та на Балканах найчастіше новонароджених дівчаток називають Софією та Марією.

Скандинавські країни також демонструють власні переваги: у Норвегії та Швеції популярні імена Нора та Астрід, а у Фінляндії лідирує Олівія. У Великобританії та Ірландії найбільшого поширення набуло ім'я Олівія та Емілі.

Окремо виділяється Туреччина, де найпопулярнішим жіночим ім'ям залишається Зейнеп, що відбиває національні та культурні традиції країни.

Експерти зазначають, що карта наочно демонструє, як історичні, релігійні та культурні особливості впливають на вибір імен, незважаючи на глобалізацію та моду на унікальність.

Читайте також на порталі "Коментарі" – найдивніші імена для дітей в історії: від Надії Чорнобиля до Хештега.

Як називають дівчаток у Європі: карта розкрила найпопулярніші імена - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини