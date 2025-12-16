Как в Европе и Америке относятся к поддержке Украины: результаты нового опроса

Общественное мнение в странах Запада по поводу финансовой поддержки Украины заметно отличается. Новое социологическое исследование показало, что во Франции и Германии все больше граждан выступают за уменьшение помощи Киеву.

Общественное мнение по поддержке Украины в странах Европы и Америки разделилось. Фото: из открытых источников

В то же время в США, Канаде и Великобритании преобладают сторонники усиления поддержки Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Politico.

Около половины жителей Германии (46%) считают, что их правительство должно сократить финансовую поддержку Украины. Во Франции такую позицию придерживаются 37% респондентов. В то же время, идею увеличения помощи поддержали только 21% немцев и 25% французов.

В Великобритании же баланс мнений другой: 31% опрошенных высказались за наращивание поддержки Украины, тогда как за ее уменьшение — 24%. Схожая тенденция наблюдается и в Северной Америке. В США за увеличение финансирования выступают 36% респондентов, в Канаде – 35%. Сокращение помощи поддерживают 24% американцев и 22% канадцев.

"Во всех пяти странах наиболее часто упоминавшейся причиной поддержки продолжения помощи Украине было убеждение, что государствам не следует разрешать захватывать территории силой. Чаще упоминавшимся аргументом против дополнительной помощи были опасения относительно стоимости и давления на национальную экономику", — отметил руководитель направления социологических исследований Public First Себ Райд.

По его словам, противодействие помощи Украине во Франции и Германии было особенно заметным среди сторонников крайне правых партий, в частности, "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения". Вместе с тем, придерживающиеся центристских взглядов были менее скептически настроены.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина недавно получила новую партию технической помощи для нужд энергетического сектора от литовского оператора системы передачи Litgrid. В груз вошло критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередач, собранное в разных регионах Литвы и успешно доставленное в Украину. Полученные компоненты позволят оперативно производить ремонты поврежденных сетей и поддерживать стабильную работу энергосистемы в условиях постоянных вызовов.