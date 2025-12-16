Як у Європі та Америці ставляться до підтримки України: результати нового опитування

Громадська думка в країнах Заходу щодо фінансової підтримки України помітно різниться. Нове соціологічне дослідження засвідчило, що у Франції та Німеччині дедалі більше громадян виступають за зменшення допомоги Києву.

Громадська думка щодо підтримки України у країнах Європи та Америки розділилась. Фото: з відкритих джерел

Водночас у США, Канаді та Великій Британії переважають прихильники посилення підтримки України. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Politico.

Майже половина жителів Німеччини (46%) вважають, що їхній уряд має скоротити фінансову підтримку України. У Франції такої позиції дотримуються 37% респондентів. Водночас ідею збільшення допомоги підтримали лише 21% німців та 25% французів.

Натомість у Великій Британії баланс думок інший: 31% опитаних висловилися за нарощення підтримки України, тоді як за її зменшення — 24%. Подібна тенденція спостерігається і в Північній Америці. У США за збільшення фінансування виступають 36% респондентів, у Канаді — 35%. Скорочення допомоги підтримують 24% американців та 22% канадців.

"У всіх п’яти країнах найчастіше згадуваною причиною підтримки продовження допомоги Україні було переконання, що державам не слід дозволяти захоплювати території силою. Найчастіше згадуваним аргументом проти додаткової допомоги були побоювання щодо вартості та тиску на національну економіку", — зазначив керівник напряму соціологічних досліджень Public First Себ Райд.

За його словами, протидія допомозі Україні у Франції та Німеччині була особливо помітною серед прихильників вкрай правих партій, зокрема, “Альтернативи для Німеччини” та французького “Національного об'єднання”. Разом з тим, ті, хто дотримуються центристських поглядів, були менш скептично налаштовані.

