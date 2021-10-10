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Какая партия победила на парламентских выборах в Чехии и это значит

Стали известны результаты выборов в парламент Чехии

сегодня, 11:25
Автор:

Козлова Альбіна

Больше всего голосов набрали оппозиционеры во время парламентских выборов в Чехии, которые происходили 8 и 9 октября. Об этом сообщает УНИАН.

Какая партия победила на парламентских выборах в Чехии и это значит

В Чехии прошли выборы в парламент, фото из открытых источников

Уже подсчитано все голоса, которые отдали чехи за политические партии. Победила с незначительным отрывом оппозиционная коалиция "Вместе" (SPOLU), в которую вошли правоцентристские партии. Партия действующего премьера Андрея Бабиша заняла второе место по количеству голосов. В парламент проходит левоцентристская коалиция оппозиции и правопопулистская партия. В парламент не прошли коммунистические партии, за них не проголосовало даже и пяти процентов населения.

По словам победителей оппозиции, они стремятся заменить премьер-министра и продвинуть в правительство своих партийцев. Предварительно, премьером может стать глава Гражданской демократической партии Петр Фиала. Сейчас Фиала возглавляет Министерство образования и молодежи Чехии. В выборах в нижнюю палату парламента он участвовал как лидер коалиции SPOLU.

Известно, что чешская оппозиция выступает против политики Москвы и нарушения прав человека в РФ. Оппозиция поддерживает союзников в борьбе с гибридными угрозами.

Сообщается, что во время пребывания на посту Андрея Бабиша произошло несколько коррупционных скандалов, в том числе и в связи с расследованием "Досье Пандоры". В скандале фигурирует сам премьер. Как пишет DW, расследование журналистов показало, что Бабиш купил в 2009 году недвижимое имущество во Франции через оффшорные сделки, были использованы данные подставных лиц. Однако сам Бабиш отвергал обвинения.

Как сообщал портал "Комментарии", Чехия призвала страны ЕС выслать российских дипломатов. Также чешский премьер объявил, что в дальнейшем планирует поднимать тему взрывов на военных складах в Врбетици, к которым приложили руку российские диверсанты.



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Источник: https://www.unian.net/world/na-parlamentskih-vyborah-v-chehii-pobedu-oderzhala-oppoziciya-partiya-premera-babisha-vtoraya-novosti-mira-11572489.html
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