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Какая страна ЕС наиболее уязвима к дезинформации РФ: неожиданные результаты

Германия оказалась менее устойчивой перед российской пропагандой

5 сентября 2024, 22:58
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Марьян Ощановский

Масштабная российская информационно-психологическая операция в Европе оказалась самой успешной в Германии.

Какая страна ЕС наиболее уязвима к дезинформации РФ: неожиданные результаты

РФ проводит массовую дезинформационную кампанию в Европе. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico, ФБР США выдвинуло двум российским гражданам обвинение в попытках повлиять на американские выборы. Представленный в суд набор материалов показал, что в Европе разворачивается кампания по манипулированию политиками, бизнесменами, журналистами и другими влиятельными лицами. В досье подробно описаны планы России завоевать "сердца и умы европейцев".

Как пишет издание, россияне преследуют цель поссорить Европу и США и взорвать поддержку Украины. В частности, россияне широко используют так называемые домены-двойники для распространения фейковых статей и контента, созданные так, будто они происходят из авторитетных западных СМИ. Они делают фейковые сайты Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi и другие.

В отчете отмечается, что наиболее уязвимой мишенью для своего влияния россияне определили Германию. В одном из документов говорится, что "немцы более зависимы, чем французы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.



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Источник: https://www.politico.eu/article/fbi-dossier-reveals-russian-psy-ops-disinformation-campaign-election-europe/
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