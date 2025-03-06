Какие дебаты по войне в Украине должна инициировать Европа: глава МИД Чехии раскрыл детали

Европейские лидеры должны привлечь Соединенные Штаты к дебатам по вопросам безопасности. Также Вашингтон должен помочь найти способ сближения с Украиной после прекращения военной помощи Киеву со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает "Reuters".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

Министр отметил, страны Европы также должны сосредоточиться на готовности заменить американскую поддержку Украины и европейской безопасности собственными ресурсами.

"Нам (также) нужно продолжать взаимодействовать с США в дебатах о европейской безопасности, и нам нужно найти способ, возможно, как сблизить Украину и США. Мы не должны ставить крест на США, безусловно, нет. Но это реальность, и мы должны делать то, что можем", — сказал Липавский.

Глава чешского МИД приветствовал пакет Еврокомиссии по кредитованию правительств стран ЕС в рамках плана перевооружения. По мнению министра, он станет хорошей основой для саммита лидеров ЕС в четверг, где будут обсуждать вопросы Украины и безопасности.

На саммите он ожидает увидеть четкие позиции всех 27 стран-членов, которые определят, как двигаться вперед в вопросах безопасности.

Липавский также убежден, что Украина должна быть за столом переговоров, и что необходим справедливый и длительный мир, в то время как упреждающие перемирия между Киевом и Москвой не сработали.

"Основной интерес Чешской Республики и, я надеюсь, большинства европейских стран заключается в том, чтобы убедиться, что мы остановим российский империализм, что мы защитим принципы, согласно которым границы не изменяются с помощью грубой силы", — сказал он.

Правительство Чехии уже начало обсуждать планы по увеличению расходов на оборону до 3% валового внутреннего продукта в ближайшие годы с примерно 2% в 2024 году.

С февраля страна также возглавила кампанию по сбору боеприпасов для Украины. Страна собирает боеприпасы со всего мира, чтобы помочь Киеву в борьбе с вторжением РФ. По словам Липавского, инициатива обеспечила поставки на ближайшие месяцы и стремится получить больше финансирования от стран-доноров.

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