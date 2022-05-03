logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Какие настроения царят в Молдове и Приднестровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие настроения царят в Молдове и Приднестровье

В Молдове не верят, что на их территории может начаться война

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Какие настроения царят в Молдове и Приднестровье

Фото иллюстративное / Pixabay

Корреспондент Голоса Америки в Молдове рассказал, как граждане относятся к новостям о возможной войне в их регионе. Люди, выехавшие из непризнанной Приднестровской республики (ПМР), не верят, что Приднестровье будет участвовать в военном конфликте и надеются, что боевых действий не будет.

Жители страны не хотят воевать. Сейчас очень многие мужчины выезжают с территории ПМР, потому что им приходят смс с требованием явиться в военкоматы, сообщить о своем местонахождении.

На территории ПМР расположен один из огромнейших складов из 20 000 тонн боеприпасов. В Молдове опасаются, что они могут быть использованы при атаке с участием 14 российской армии и сепаратистов на украинскую территорию. К заявлениям россии и всем сообщениям правительство страны серьезно относится, сообщает корреспондент.

Молдавское издание Știri.md пишет о мнениях местных депутатов и экспертов относительно заявлений россии по ПМР и сообщениям иностранной разведки. Валериу Паша, эксперт WatchDog подчеркнул, что "вызовы в Приднестровском регионе также являются частью готовящего ФСБ сценария". По его мнению, россия пытается таким образом давить на Украину, отвлекая часть украинской армии на границы с ПМР.

Депутат от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп сообщил, что это "информационная атака, чтобы создать впечатление, что здесь есть риски" для повышения градуса.

Как сообщал портал "Комментарии", военный эксперт и историк главный редактор Думской Олег Константинов рассказал, что те самолеты МиГ-29, которые стоят на молдавском аэродроме Маркулешты, непригодны для использования в боевых условиях. Когда произошел распад советского союза, у Молдовы осталось более тридцати самолетов МиГ-29, все они служили в истребительном полку 119-й истребительной авиадивизии.

В Приднестровье появился приказ оккупационных властей усилить армию и начать мобилизацию. Об этом сообщает украинская разведка.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/moldova-nastroyi/6554186.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!