Какие настроения царят в Молдове и Приднестровье

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Корреспондент Голоса Америки в Молдове рассказал, как граждане относятся к новостям о возможной войне в их регионе. Люди, выехавшие из непризнанной Приднестровской республики (ПМР), не верят, что Приднестровье будет участвовать в военном конфликте и надеются, что боевых действий не будет.

Жители страны не хотят воевать. Сейчас очень многие мужчины выезжают с территории ПМР, потому что им приходят смс с требованием явиться в военкоматы, сообщить о своем местонахождении.

На территории ПМР расположен один из огромнейших складов из 20 000 тонн боеприпасов. В Молдове опасаются, что они могут быть использованы при атаке с участием 14 российской армии и сепаратистов на украинскую территорию. К заявлениям россии и всем сообщениям правительство страны серьезно относится, сообщает корреспондент.



Молдавское издание Știri.md пишет о мнениях местных депутатов и экспертов относительно заявлений россии по ПМР и сообщениям иностранной разведки. Валериу Паша, эксперт WatchDog подчеркнул, что "вызовы в Приднестровском регионе также являются частью готовящего ФСБ сценария". По его мнению, россия пытается таким образом давить на Украину, отвлекая часть украинской армии на границы с ПМР.

Депутат от партии

"Действие и солидарность" Лилиан Карп сообщил, что это "

информационная атака, чтобы создать впечатление, что здесь есть риски" для повышения градуса.

Как сообщал портал "Комментарии", военный эксперт и историк главный редактор Думской Олег Константинов рассказал, что те самолеты МиГ-29, которые стоят на молдавском аэродроме Маркулешты, непригодны для использования в боевых условиях. Когда произошел распад советского союза, у Молдовы осталось более тридцати самолетов МиГ-29, все они служили в истребительном полку 119-й истребительной авиадивизии.

В Приднестровье появился приказ оккупационных властей усилить армию и начать мобилизацию. Об этом сообщает украинская разведка.

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