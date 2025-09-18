Какие страны ЕС сейчас самые бедные: обновленный рейтинг

Средний уровень бедности в структуре количества населения в странах ЕС составляет 21%. В 2024 году рейтинг стран Европы по уровню количества бедных возглавляют Болгария (30,3%), Турция (30,4%) и Румыния (27,9%), говорится в сообщении.

Карта Европы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что эти высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, большее неравенство доходов и слабые системы социальной защиты по сравнению с ядром ЕС.

Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют в Балтийском регионе, что свидетельствует о сохранении разрыва между городом и деревней. Поскольку домохозяйства в сельской местности зарабатывают примерно на 20% меньше, чем в городах, что увеличивает уязвимость к социальной изоляции.

В то же время, северная и центральная Европа демонстрируют самый низкий риск бедности. Так, наименьшая доля бедных зафиксирована в Чехии — 11,3%, за ней следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). В этих странах более высокая медианная заработная плата сочетается с масштабными программами социальной помощи, которые смягчают резкие колебания доходов, говорится в публикации.

Также скандинавские страны располагаются вблизи среднего показателя по ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18,0%).

При этом уровень Германии (21,1%) немного выше среднего по ЕС (21,0%), что отражает различия между промышленными юго-западными регионами и восточными землями с низким уровнем дохода. Это отголосок разногласий, возникших в период воссоединения, который и сегодня влияет на уровень жизни.

