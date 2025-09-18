Які країни ЄС зараз найбідніші: оновлений рейтинг

Середній рівень бідності у структурі кількості населення країнах ЄС становить 21%. У 2024 році рейтинг країн Європи за рівнем кількості бідних очолюють Болгарія (30,3%), Туреччина (30,4%) та Румунія (27,9%), йдеться у повідомленні.

Карта Європи. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що ці високі показники відображають нижчу середню заробітну плату, більшу нерівність доходів та слабкі системи соціального захисту порівняно з ядром ЄС.

Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) лідирують у Балтійському регіоні, що свідчить про збереження розриву між містом та селом. Оскільки домогосподарства у сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, що збільшує вразливість до соціальної ізоляції.

Водночас північна та центральна Європа демонструють найнижчий ризик бідності. Так, найменша частка бідних зафіксована в Чехії — 11,3%, за нею прямують Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%). У цих країнах вища медіанна заробітна плата поєднується з масштабними програмами соціальної допомоги, які пом'якшують різкі коливання доходів, йдеться у публікації.

Також скандинавські країни розташовуються поблизу середнього показника ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) і Данія (18,0%).

При цьому рівень Німеччини (21,1%) трохи вищий за середній по ЄС (21,0%), що відображає відмінності між промисловими південно-західними регіонами та східними землями з низьким рівнем доходу. Це відлуння розбіжностей, що виникли в період возз'єднання, який і сьогодні впливає на рівень життя.

