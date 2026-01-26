Каллас жестко критикует фон дер Ляен, называя ее "диктатором": детали громкого скандала

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Кая Каллас имеют серьезные разногласия, которые, по информации издания Politico, значительно усилились в последнее время. Согласно источникам в структурах Европейского Союза, их рабочие отношения стали еще более напряженными, чем те, что были у фон дер Ляен с предыдущим верховным представителем Жозепом Боррелем.

Фото: из открытых источников

Каллас, на условиях анонимности, в приватных разговорах называет Урсулу фон дер Ляен "диктатором" и выражает недовольство ее стилем руководства. Однако, по словам одного из чиновников ЕС, Каллас не имеет много возможностей для изменений в этой ситуации. Она считает, что ее позиции внутри Евросоюза значительно слабее, чем были у ее предшественника. Это подтверждается, в частности, решением о создании отдельного Генерального директората Ближнего Востока и Северной Африки, что уменьшило влияние Каллас на Средиземноморский регион.

В ответ на свое ограниченное положение Кая Каллас пыталась усилить свое влияние, назначив бывшего заместителя генерального секретаря ЕК Мартина Сельмайра. Однако этот шаг был заблокирован фон дер Ляйен, что еще больше подчеркивает их напряженные отношения. В Еврокомиссии также активно обсуждается возможное сокращение численности Европейской службы внешних действий (ЕСВС), что может ослабить позиции Калласа.

Дополнительно, во время одной из закрытых встреч с евродепутатами, Кая Каллас сделала грустную шутку, посмеявшись над охватившим мир геополитического хаоса, вспомнив даже странные прихоти Дональда Трампа относительно Гренландии и продолжающуюся войну в Украине. Эти моменты лишь добавили больше напряженности в отношениях между двумя высокопоставленными должностными лицами.

