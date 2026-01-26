Каллас жорстко критикує фон дер Ляєн, називаючи її "диктаторкою": деталі гучного скандалу

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Кая Каллас мають серйозні розбіжності, які, за інформацією видання Politico, значно посилилися останнім часом. Згідно з джерелами в структурах Європейського Союзу, їхні робочі стосунки стали ще більш напруженими, ніж ті, що були у фон дер Ляєн з попереднім верховним представником Жозепом Боррелем.

Фото: з відкритих джерел

Каллас, на умовах анонімності, в приватних розмовах називає Урсулу фон дер Ляєн "диктатором" і висловлює невдоволення її стилем керівництва. Однак, за словами одного з високопосадовців ЄС, Каллас не має багато можливостей для змін у цій ситуації. Вона вважає, що її позиції всередині Євросоюзу значно слабші, ніж були у її попередника. Це підтверджується, зокрема, рішенням про створення окремого Генерального директорату з Близького Сходу та Північної Африки, що зменшило вплив Каллас на Середземноморський регіон.

У відповідь на своє обмежене становище, Кая Каллас намагалася посилити свій вплив, призначивши колишнього заступника генерального секретаря ЄК Мартіна Сельмайра. Однак цей крок був заблокований фон дер Ляєн, що ще більше підкреслює їхні напружені відносини. У Єврокомісії також активно обговорюється можливе скорочення чисельності Європейської служби зовнішніх дій (ЄСВС), що може послабити позиції Каллас.

Додатково, під час однієї з закритих зустрічей з євродепутатами, Кая Каллас зробила сумний жарт, посміявшись з геополітичного хаосу, який охопив світ, згадавши навіть дивні забаганки Дональда Трампа щодо Гренландії і триваючу війну в Україні. Ці моменти лише додали більше напруженості у відносини між двома високопосадовцями.

