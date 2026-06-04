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Канада в ЕС и возвращение Британии: президент Финляндии предложил переписать карту Европы

Александр Стубб призвал расширить Евросоюз до 40 государств и заявил, что окно возможностей может закрыться сразу после завершения войны в Украине

4 июня 2026, 12:32
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Кравцев Сергей

Европейский Союз должен воспользоваться нынешним историческим моментом и начать масштабное расширение, которое изменит политическую архитектуру континента. С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб, предложив увеличить число участников объединения до 40 государств.

Канада в ЕС и возвращение Британии: президент Финляндии предложил переписать карту Европы

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

По мнению финского лидера, Евросоюзу необходимо отказаться от осторожного подхода и начать мыслить категориями глобального влияния. Он убежден, что именно размер и географический охват являются основой будущей силы Европы на мировой арене.

Стубб заявил, что благоприятный момент для расширения может оказаться недолгим. По его словам, после окончания войны в Украине и возможных политических изменений в Соединенных Штатах интерес к глубоким реформам и интеграции может заметно ослабнуть. Поэтому действовать необходимо уже сейчас.

Наиболее неожиданной частью его выступления стало предложение вернуть Великобританию в европейское пространство или хотя бы максимально приблизить Лондон к структурам ЕС. Кроме того, президент Финляндии допустил возможность обсуждения совершенно нестандартных сценариев, упомянув Канаду как потенциального кандидата на присоединение к европейскому блоку.

Особое место в его видении будущего Европы занимают Украина, Молдова и страны Западных Балкан. Стубб также призвал пересмотреть отношение к Турции, которая, по его мнению, остается важнейшим партнером с точки зрения безопасности и геополитики.

Финский президент предупредил, что Европа не сможет претендовать на роль самостоятельного центра силы, если будет ограничиваться существующими рамками. По его словам, настало время принимать смелые решения и формировать более широкое политическое пространство, способное конкурировать с крупнейшими мировыми игроками.

Таким образом, предложение Стубба фактически открывает дискуссию о будущем Евросоюза, которое может оказаться значительно масштабнее нынешнего формата объединения.

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Источник: https://www.cnbc.com/2026/06/04/finland-stubb-eu-canada-turkey-norway.html
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