Канада в ЄС та повернення Британії: президент Фінляндії запропонував переписати карту Європи

Європейський Союз має скористатися нинішнім історичним моментом та розпочати масштабне розширення, яке змінить політичну архітектуру континенту. З таким закликом виступив президент Фінляндії Олександр Стубб, запропонувавши збільшити кількість учасників об'єднання до 40 держав.

Олександр Стубб. Фото: з відкритих джерел

На думку фінського лідера, Євросоюзу необхідно відмовитися від обережного підходу та почати мислити категоріями глобального впливу. Він переконаний, що саме розмір та географічне охоплення є основою майбутньої сили Європи на світовій арені.

Стубб заявив, що сприятливий момент для розширення може виявитися недовгим. За його словами, після закінчення війни в Україні та можливих політичних змін у Сполучених Штатах інтерес до глибоких реформ та інтеграції може помітно ослабнути. Тому діяти потрібно вже зараз.

Найбільш несподіваною частиною його виступу стала пропозиція повернути Великобританію до європейського простору або хоча б максимально наблизити Лондон до структур ЄС. Крім того, президент Фінляндії припустився можливості обговорення абсолютно нестандартних сценаріїв, згадавши Канаду як потенційного кандидата на приєднання до європейського блоку.

Особливе місце у його баченні майбутнього Європи посідають Україна, Молдова та країни Західних Балкан. Стубб також закликав переглянути ставлення до Туреччини, яка, на його думку, залишається найважливішим партнером з погляду безпеки та геополітики.

Фінський президент попередив, що Європа не зможе претендувати на роль самостійного центру сили, якщо обмежуватиметься існуючими рамками. За його словами, настав час приймати сміливі рішення та формувати ширший політичний простір, здатний конкурувати з найбільшими світовими гравцями.

Таким чином, пропозиція Стубба фактично відкриває дискусію про майбутнє Євросоюзу, яке може виявитися значно масштабнішим за нинішній формат об'єднання.

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